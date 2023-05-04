Администрация Ненецкого АО совместно с холдингом Т1 и «Эколибри» приступила к подготовке инфраструктуры для развития сервисов беспилотных авиационных систем

Администрация Ненецкого автономного округа совместно с компанией «Эколибри», разрабатывающий летательные аппараты вертикального взлета и посадки, и холдингом Т1, в рамках ранее подписанного соглашения приступили к подготовке инфраструктуры для оказания логистических услуг с помощью беспилотных авиационных систем (БАС) в целях последующего распространения опыта на другие регионы России.

Территория региона отличается сложным рельефом, а значительное количество малых населенных пунктов и слаборазвитая дорожная сеть делают применение беспилотных технологий незаменимыми. Их использование обеспечит кратное повышение доступности классических сервисов для граждан. Регион является самым малонаселенным, но одним из крупнейших по площади, что позволяет отработать логистический сервис «под ключ» для последующего тиражирования в другие субъекты. Разнообразие ландшафта позволит участвующим в проекте компаниям отработать маршруты различного уровня сложности.

В регионе будут отрабатываться процессы и алгоритмы транспортировки малогабаритных – до 25 кг – грузов беспилотными авиационными системами. Рядом с Нарьян-Маром была выделена площадь под аэродром базирования для проекта, где будет создан единый логистический центр. Также были определены населенные пункты, которые первыми будут участвовать в программе испытаний: поселок Нельмин-Нос, деревня Тошвиска, поселок Индига, остров Колгуев в Северным Ледовитым океаном и аэропорт Варандей на арктическом побережье Ненецкого АО. Маршруты до них будут отработаны в течение ближайших 6 месяцев, при этом срок доставки не будет превышать 5 часов.