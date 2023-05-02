В Москве сократили сроки онлайн-предоставления земельных госуслуг для горожан и бизнеса

Три государственные услуги на портале mos.ru, связанные с земельными вопросами, модернизированы. В результате москвичи и представители бизнеса смогут быстрее получить земли в аренду, безвозмездное или бессрочное пользование. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город ведет системную работу по созданию новых электронных возможностей для граждан и по модернизации уже существующих сервисов и услуг на портале mos.ru. Так, до 14 дней сокращены сроки предоставления земельных участков по трем госуслугам Департамента городского имущества. Это не только ускорит реализацию проектов строительства жилой и коммерческой недвижимости, а также социальных объектов, но и в целом будет способствовать снижению временных издержек пользователей городских земель», – сказал Владимир Ефимов.

В результате модернизации госуслуг «Предоставление земельного участка в безвозмездное пользование», «Предоставление земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования», «Предоставление земельного участка в аренду правообладателям зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном участке» сроки предоставления первых двух сократились с 15 до 14 рабочих дней, а третьей – с 22 до 14 рабочих дней.

Земельный участок в безвозмездное пользование могут получить органы власти, государственные и муниципальные учреждения, организации, с которыми заключен госконтракт на строительство объекта недвижимости за счет бюджета Москвы, и др.

Получить право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком могут органы власти, государственные и муниципальные учреждения, казенные предприятия, а также центры исторического наследия президентов России, прекративших исполнение своих полномочий.

Если недвижимость, расположенная на городском земельном участке или на участке, государственная собственность на который не разграничена, находится в собственности физических или юридических лиц, необходимо оформить договор аренды земельного участка.

«С марта 2021 г. эти государственные услуги можно получить онлайн только на портале mos.ru. В 2022 г. за предоставлением участков в безвозмездное пользование поступило почти 850 обращений, в бессрочное пользование – 770, а за оформлением договора аренды правообладатели недвижимости на этих участках обратились свыше 6800 раз», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Онлайн-услуги в имущественно-земельной и жилищной сферах развиваются Департаментом городского имущества совместно с Департаментом информационных технологий и ГКУ «Новые технологии управления». Как отметили в Департаменте информационных технологий Москвы, в I квартале 2023 г. электронными услугами и сервисами в этой области воспользовались почти 402 тыс. раз. Наибольший спектр услуг доступен пользователям с полной учетной записью на портале mos.ru.