«РИВЦ-Пулково» дополнил функционал системы SAKURA.AERO

Поставщик ИТ-решений для гражданской авиации «РИВЦ-Пулково» обновил модуль «Отчетность агентства» в бэк-офисной системе SAKURA.AERO.

Модуль необходим для формирования финансовой отчетности и контроля состояния расчетов с «Транспортной клиринговой палатой», авиакомпаниями и субагентами, а также для учета выручки по агентству в целом. Информация представляется в удобном формате, а персонализированные настройки позволяют пользователям создавать отчет самостоятельно, выбираю нужные показатели и параметры. Об этом CNews сообщили представители «РИВЦ-Пулково».

Благодаря последним доработкам выгрузка реестров из системы стала быстрее. После обновления интерфейса управление стало интуитивно понятным и однозначным. Также реализована возможность отдельно выбирать поставщиков и владельцев бланков для формирования отчета. Расширена возможность персонализации, теперь пользователь сам выбирает, какие колонки необходимо отразить в бланке отчета.

«Расширение функциональных возможностей в модуле «Отчетность агентств» – это шаги к улучшению продуктов «РИВЦ-Пулково» и упрощению жизни наших клиентов. Регулярное развитие системы позволяет клиентам использовать актуальный и удобный рабочий инструмент, отвечающий современным трендам», – отметила Татьяна Лысова, начальник отдела автоматизации туристического бизнеса «РИВЦ-Пулково».

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SAKURA.AERO — комплексный продукт для агентств по продаже авиаперевозок, обеспечивающий полный учет выручки и доходов, контроль состояния финансовых расчетов и отчетности. Система обладает простой установкой и настройкой, а также гибко подстраивается под бизнес-задачи каждого клиента.