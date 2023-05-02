Naumen использует Solar appScreener для проверки безопасности своего ПО

Российский вендор программного обеспечения и облачных сервисов Naumen внедрил комплексное решение для контроля безопасности ПО Solar appScreener компании «РТК-Солар». Сканер, сочетающий возможности статического и динамического анализа кода, позволяет Naumen повысить защищенность разрабатываемых программных решений. Об этом CNews сообщили представители «РТК-Солар».

На данный момент вендор применяет Solar appScreener для выявления и устранения уязвимостей в исходном коде сторонних библиотек, которые используются в решении Naumen Service Management Platform – платформы, предназначенной для автоматизации сервисных и бизнес-процессов. Разработчики активно развивают решение, выпуская новые релизы каждые пять-шесть месяцев. Каждый из них включает около 300 изменений и улучшений платформы. Поэтому особое внимание уделяется надежности и защищенности системы, что требует выявления и устранения уязвимостей до того, как обновление платформы будет доступно заказчикам.

В будущем в Naumen планируют автоматизировать процессы безопасной разработки с использованием Solar appScreener. Решение компании «РТК-Солар» интегрируется с репозиториями, позволяя загружать код для анализа напрямую. Кроме того, интеграция с системами отслеживания ошибок позволяет сразу заводить задачи по устранению найденных уязвимостей и отслеживать ход их выполнения.

«Мы предлагаем бизнесу решения в области управления цифровой инфраструктурой, клиентскими коммуникациями и сервисом. Поэтому безопасность данных и инфраструктуры наших клиентов всегда была нашим приоритетом, – сказал Дмитрий Рубин, директор операционного бизнеса Naumen. – Сегодня, когда количество киберугроз постоянно растет, для нас было очень важно найти надежное решение, которое обеспечивает высокое качество сканирования кода с использованием ведущих технологий в этой области. При этом хочется отметить простоту установки и настройки Solar appScreener. А высококвалифицированная техническая поддержка на всех этапах пилотирования и внедрения решения позволила нам максимально быстро перейти к решению стоящих перед нами задач».

«Еще в прошлом году количество атак, реализуемых через уязвимости в приложениях, выросло многократно, и эта тенденция вряд ли в ближайшее время пойдет на спад. Злоумышленники намеренно оставляли уязвимости и бэкдоры и внедряли вредоносный код в открытые библиотеки и Open-Source-компоненты, – отметил Даниил Чернов, директор Центра Solar appScreener компании «РТК-Солар». – В этих условиях очень важен комплексный подход к проверке приложений на уязвимости и недекларированные возможности. Поэтому сегодня мы развиваем Solar appScreener как решение, которое объединяет в рамках единого интерфейса различные методы анализа кода и коррелирует результаты между собой».

В основе Solar appScreener лежит более 10 методов статического анализа, возможность динамического анализа, а также корреляции их результатов. Кроме того, в решении компании «РТК-Солар» используются технологии анализа исполняемых файлов на основе деобфускации и декомпиляции, а также собственная запатентованная технология Fuzzy Logic Engine для снижения числа ложных срабатываний.

Solar appScreener поддерживает 36 языков программирования, являясь мировым лидером по этому показателю. Решение автоматически определяет язык, на котором написан код, а также умеет анализировать программы, написанные на разных языках. Это делает проверку сложных систем, в которых используется множество различных библиотек, более удобной.

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«РТК-Солар» обеспечивает кибербезопасность в организациях от малого бизнеса до федеральных органов власти. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, комплексные проекты по кибербезопасности.

Компания предлагает сервисы коммерческого SOC — Solar JSOC, а также экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, IdM-систему Solar inRights, анализатор кода Solar appScreener, систему повышения эффективности труда Solar addVisor. Направление «Solar интеграция» реализует масштабные проекты по созданию систем кибербезопасности, фокусируясь на защите территориально-распределенных объектов, центров обработки данных, а также объектов КИИ и АСУ ТП. Для повышения киберустойчивости всей России «РТК-Солар» развивает Национальный киберполигон, основным компонентом которого является платформа для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Кибермир». Штат компании — 1600+ специалистов. Имеются представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Деятельность компании лицензирована ФСБ России, ФСТЭК России и Министерством обороны России.