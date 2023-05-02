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«Философт» и Wiren Board объявили о стратегическом партнерстве

Разработчик ИТ-решений для девелопмента «Философт» и производитель оборудования для автоматизации и мониторинга Wiren Board, заключили договор о стратегическом партнерстве. Компании продолжат выполнять совместные проекты в части развития сегмента умных домов в России.

«Наш тандем позволит создавать новые уникальные проекты и будет способствовать прогрессу рынка умных домов, привносить в него больше интересных и технологичных решений», – сказал Иван Власов, директор компании «Философт».

У компаний уже есть опыт совместного сотрудничества. Среди них – умный дом-бутик класса А – «Булычёв» в Кирове, где будут воплощены в жизнь решения, заимствованные из пятизвёздочных отелей одного из самых высокотехнологичных мегаполисов мира – Токио. В доме «Булычёв» «Философт» и Wiren Board впервые внедрили решение «умная квартира», которое обеспечивает двухфакторную идентификацию жильца, позволяет управлять домофоном, розетками, освещением, температурой батарей и даже датчиками протечек. И всё это – через приложение «Мажордом» в телефоне. Дом будет введен в эксплуатацию уже в I квартале 2024 г.

Ранее совместными усилиями компаний были внедрены функции умного дома в ЖК «Ёлки-парк» и ЖК на Калинина, дом №1 в Кирове. Сейчас жителям обоих комплексов доступны такие функции как бесключевой доступ, видеонаблюдение, IP-домофония, дистанционные заявки в управляющую компанию, дистанционный контроль, оплата ЖКХ и прочее. Установка оборудования Wiren Board на этих проектах была выполнена всего за 14 дней. «Философт» – российская ИТ-компания, создающая технологические решения для отечественного девелопмента с 2017 г. На сегодня в портфеле компании – девять самостоятельных ИТ-продуктов: от системы управления проектами и контроля качества выполненных работ до Smart Home – экосистемы для многоквартирных домов.

Wiren Board – группа компаний, специализирующаяся на разработке контроллеров, которые применяются в задачах мониторинга серверного и климатического оборудования, диспетчеризации и сбора данных с приборов учёта, используемых в качестве основы для умного дома.

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