Телемедицинский сервис на базе ПО TrueConf объединяет врачей и пациентов во Вьетнаме

Медицинская станция коммуны Phuoc Thanh во Вьетнаме запустила сервис телемедицины на базе технологий TrueConf для дистанционных консультаций и осмотров пациентов. Более 10 тыс. жителей коммуны смогут получить квалифицированную медицинскую помощь без необходимости посещения других медицинских центров района Củ Chi. Об этом CNews сообщили представители TrueConf.

Станция в Phuoc Thanh оказывает первичную медицинскую помощь более чем 10 тыс. жителей коммуны. Однако нагрузка на сотрудников станции постоянно возрастала из-за отсутствия профильных специалистов, в связи с чем большинство пациентов были вынуждены посещать отдаленные медицинские центры для обследований и консультаций у педиатров, офтальмологов, хирургов, отоларингологов и других специалистов. Кроме того, персоналу станции приходилось регулярно посещать пациентов в удаленных по всему району больницах, что сопровождалось увеличением транспортных расходов и сокращением числа проводимых консультаций пациентов.

Руководством учреждения было принято решение о запуске телемедицинского сервиса, который бы позволил обеспечить пациентов своевременной квалифицированной помощью и сократить число длительных поездок между медицинскими станциями. Оптимизация рабочих процессов и цифровизация медицинского обслуживания в Phuoc Thanh стали возможны благодаря внедрению российской платформы видеоконференцсвязи TrueConf Server.

Платформу TrueConf развернули внутри корпоративной сети медицинской станции, хранение и обработка данных осуществляется на серверном оборудовании больницы, что гарантирует сотрудникам полный контроль над коммуникациями и исключает доступ посторонних к конфиденциальной информации.

К телемедицинской системе подключили рабочие места врачей и медицинские кабинеты станции. Для удаленных консультаций кабинеты оснастили ПК с приложениями TrueConf для Windows, macOS и Linux, которые позволяют проводить осмотр пациентов в разрешении 4К UltraHD, а также веб-камерами высокого разрешения.

ВКС-платформа позволяет врачам быстро подключать к консультациям коллег из других медицинских центров и собирать онлайн-консилиумы для более точного определения диагноза и минимизации рисков врачебных ошибок. Врачи могут записывать видеозвонки для их повторного изучения, а вся информации хранится в ИТ-инфраструктуре медицинской станции.

Новая система телемедицины позволила наладить безопасное удаленное взаимодействие между врачами и пациентами 20 больниц района Củ Chi, а также обеспечить персонал защищенными инструментами для проведения неограниченного числа онлайн-консультаций.

Создание телемедицинской системы на базе TrueConf позволило провести цифровизацию встреч, оптимизировать и ускорить процесс обслуживания пациентов коммуны, снизить нагрузку на персонал, минимизировать риск врачебных ошибок, а также исключить для пациентов необходимость длительных поездок между всеми станциями Củ Chi. Помимо этого, внедрение ВКС TrueConf позволило снизить транспортные расходы для врачей путем замены очных консультаций на дистанционные.

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TrueConf — российский разработчик программного обеспечения в отрасли видеоконференцсвязи. Решения TrueConf основаны на современной программной архитектуре. Решение полностью совместимо с существующим оборудованием, не требует вложений в инфраструктуру и не создает рисков для ИТ-безопасности предприятия.