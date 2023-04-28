МТС перешла на облачную платформу МТС Ocean, вдвое ускорит разработку цифровых сервисов

«ПАО МТС», цифровая экосистема, вывела на проектную мощность внутреннюю облачную платформу МТС Ocean. Новая платформа дополнит внешнюю коммерческую платформу провайдера #CloudMTS, ускорит и унифицирует разработку облачных экосистемных продуктов МТС, обеспечивая их более безопасными, надежными и масштабируемыми компонентами. Благодаря МТС Ocean компания сможет быстрее реагировать на запросы клиентов и повысить эффективность бизнеса. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Платформа МТС Ocean — часть общей технологической платформы The Platform, объединяющей все сквозные ИТ-решения экосистемы МТС. МТС начала переход на эти платформы осенью 2022 г. Помимо Cloud Native среды для создания и эксплуатации внутренних технологических сервисов, МТС Ocean представляет собой облачную платформу для разработки и тестирования будущих коммерческих продуктов МТС для облачного провайдера #CloudMTS.

Переход на платформу МТС Ocean позволит более эффективно выстроить работу продуктовых команд, снизив их затраты на создание и эксплуатацию инфраструктуры за счет получения готовых базовых сервисов на платформе. Если ранее на выделение инфраструктуры требовалось около трех недель, то сегодня этот процесс занимает не больше минуты. В результате общее время вывода на рынок новых продуктов и стоимость их разработки сократятся в два раза, а ежегодный экономический эффект от работы платформы составит около 1 млрд руб. при капитальных затратах на ее внедрение в размере 700 млн руб.

«Платформа МТС Ocean нацелена на предоставление безопасных, надежных и качественных базовых сервисов и инфраструктуры. Помимо сокращения издержек, ускорения time to market и повышения эффективности, МТС Ocean обеспечивает упрощенный переход на стратегию Cloud Native, которая откроет компании МТС новые возможности для развития. Сервисы, созданные на платформе Ocean, уже доказали свою эффективность в продуктовых командах МТС, быстрее поступают на рынок через облако МТС для коммерческих клиентов, среди которых — крупнейшие ритейлеры, банки и промышленные компании», — скзаал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

Благодаря платформе объединенные команды смогут использовать ряд сервисов PaaS и IaaS+ в режиме самообслуживания: базы данных, сервисы очередей, контейнерные и бессерверные технологии, другие решения, отвечающие стратегии перехода МТС от монолитной телеком-архитектуры к концепции Сloud Native.

Сегодня МТС Ocean активно используется собственными digital-командами, в том числе в формате Private Cloud, также параллельно идет процесс миграции крупнейших продуктов компании на платформу. Более 300 продуктов МТС уже используют МТС Ocean, а к концу 2023 г. планируется интеграция платформы в 80% всех продуктов компании.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.