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«Мегафон» предложил бизнесу решение для кросс-облачного переноса ИТ-сервисов

«Мегафон» предложил своим корпоративным клиентам отечественный продукт на базе инструментов кроссплатформенной миграции Mind Software. Теперь в «Мегафон облаке» доступен полностью автоматизированный, универсальный и защищенный инструмент для переноса виртуальной инфраструктуры.

Функциональность решения упрощает процессы миграции с одной инфраструктуры на другую, в том числе с физических серверов и зарубежных облачных платформ. Перенос виртуальных серверов возможен между иностранными и отечественными системами виртуализации в любых сочетаниях. Технологии, на базе которых построено решение, поддерживают операционные системы Windows и Linux.

Новый инструмент в «Мегафон облаке» автоматизирует 95% рутинных операций, делая процесс миграции простым и абсолютно предсказуемым по времени независимо от того, между какими платформами осуществляется перенос данных. При этом инфраструктура переносимого сервиса продолжает работать без изменений на протяжении всех этапов миграции.

«Уход с российского рынка крупных зарубежных IaaS- и PaaS-провайдеров только усилил спрос на импортонезависимые аналоги и инструменты, с помощью которых можно оперативно перенести IT-инфраструктуру на альтернативную платформу. В партнерстве с компанией Mind Software мы предоставляем клиентам индивидуальные сценарии миграции, что позволяет решить даже самые сложные задачи», — сказал Александр Осипов, директор по развитию облачных и инфраструктурных решений «Мегафона».

«Наш основной продукт – это инструмент кроссплатформенной миграции виртуальный инфраструктуры, который помогает всем российским компаниям легко производить замену решений по виртуализации одних поставщиков на других. Мы высоко ценим сотрудничество с «Мегафоном» и уверены, что совместно поможем как можно большему числу организаций в стране быстро начать использовать отечественный платформенные решения в своих ИТ-ландшафтах», — отметил Антон Груздев, технический директор Mind Software.

Решение подходит как крупным заказчикам, так и представителям малого и среднего бизнеса, для которых актуально использование гибридных моделей при миграции между различными облачными сервисами.

«Мегафон облако» аттестовано в соответствии с ФЗ-152 и ФЗ-187, а также ГОСТ 57580. В нем можно размещать государственные информационные системы, в том числе попадающие под категории критической информационной инфраструктуры, а также информационные системы финансового сектора. Решение Mind Software также находится в реестре российского программного обеспечения.

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