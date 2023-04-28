«Контур» настроил обмен с китайским оператором ЭДО

«Контур» реализовал пилотный проект с китайским оператором электронного документооборота Shanghai Electronic Certification Authority (SHECA). В эксперименте участвуют порядка 30 клиентов «Контура» и их партнеры из КНР. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Процесс настроен таким образом. Для подписания документов каждая из сторон использует свою привычную электронную подпись. Контрагент в Китае загружает документ в сервис Letusign и подписывает его. После получения сервис ЭДО «Контур.диадок» проверяет иностранную подпись. Затем пользователь в России получает через сервис ЭДО подписанный документ и технологическую квитанцию о валидности иностранной подписи.

Технически пилот успешно работает: российские и китайские организации обмениваются электронными документами, дублируя их на бумаге. Для обеспечения юридической значимости безбумажного обмена требуется межправительственное соглашение между странами.

Заключение подобных соглашений ― сложный и длительный процесс. Поэтому участники международного ЭДО ждут поправок в 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые позволят вести юридически значимый международный ЭДО на основании соглашения между хозяйствующими субъектами. Этот аспект прокомментировал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. По его словам, возможность признания иностранных подписей на основании соглашения субъектов может появиться в весеннюю сессию Госдумы.

Алексей Шильников, руководитель проекта трансграничного ЭДО в «Контуре»: «Пилотные проекты помогают преодолеть правовые и технологические барьеры в развитии трансграничного ЭДО. Мы со своей стороны готовы продолжать эксперименты и тесно взаимодействовать со всеми службами для улучшения процессов. Многие клиенты «Контур.диадока» выразили интерес к технологии трансграничного обмена с применением иностранных электронных подписей. В основном это крупные корпорации, в которых уже налажен электронный документооборот внутри компании и с контрагентами. Им не нужен отдельный цифровой продукт, они хотят работать в экосистеме для бизнеса, которая позволит встроить трансграничные документы в текущие процессы. Мы планируем развивать сервис ЭДО так, чтобы его можно было использовать на базе текущих решений клиентов».

У «Контура» уже накоплен большой опыт внедрения трансграничного ЭДО. В 2018 г. запущен первый в стране проект международного юридически значимого ЭДО: электронными документами через сервис «Контур.диадок» обменялись «МегаФон» и китайская компания Huawei. С того момента в «Контур.диадоке» были настроены связи более чем с 30 странами. В этом решении используется сценарий, когда нерезидент получает российскую неквалифицированную электронную подпись. Для признания юридической силы этой электронной подписи по 63-ФЗ резидент, иностранный контрагент и оператор ЭДО подписывают трехстороннее соглашение.

Разработчик экосистемы для бизнеса «СКБ Контур» развивает электронный документооборот между контрагентами с 2010 г. и входит в реестр операторов ЭДО федерального уровня.

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.