В России запустили первый VR-тренажер для подготовки специалистов в области безопасности

Компания ForseeTech разработала решение для подготовки специалистов, которые отвечают за безопасность в местах массового скопления людей. Тренажерный комплекс ForseeTech работает на базе технологии виртуальной реальности. С его помощью сотрудников служб безопасности будут обучать комплексно и оперативно оценивать обстановку, выявлять потенциальных злоумышленников и быстро ориентироваться в нештатных ситуациях.

Образовательная VR-платформа ForseeTech — это новый подход к подготовке специалистов, которые обеспечивают безопасность в метро, аэропортах, вокзалах, школах, а также на территории крупных предприятий.

«Сначала обучаемые проходят теоретическую подготовку, а затем приступают к тренировкам в виртуальной реальности, где, применяя полученные знания в области массового профайлинга, они нарабатывают опыт выявления подозрительных лиц в местах массового скопления людей, учатся сохранять бдительность, тренируют внимательность; в общем, получают ту практику, которой так не хватает в современной системе подготовки. Более того, существующая нормативно-правовая база уже позволяет, если не сказать предписывает, применять современные учебно-тренажерные комплексы», — сказал генеральный директор ForseeTech Артем Курицын.

За методологическую основу проекта отвечает лидер в сфере применения технологий профайлинга в России — Научно-исследовательский центр корпоративной безопасности (АНО НИЦКБ), за техническую часть — разработчик проектов на базе дополненной и виртуальной реальности Way2Win.

«Над созданием VR-платформы ForseeTech работали методисты и разработчики в сфере VR-технологий и 3D-моделирования международного уровня. При подготовке учебных материалов мы использовали передовые наработки в EdTech-сфере, научные исследования и экспертизу ведущих практиков отрасли», — отметила Анна Кулик, руководитель НИЦКБ и соучредитель ForseeTech.

«VR-решения, в частности VR-тренажеры, кардинально меняют подход к обучению специалистов различных отраслей профессиональной деятельности. Они помогают развивать адаптивность и наблюдательность, погружают в ситуации, максимально приближенные к «полевым условиям». С помощью современных технологий мы можем воссоздать любую обстановку, в том числе погодные условия, поведение толпы и конкретных людей, обеспечивая опыт погружения в среду», — сказал Петр Толочков, CEO Way2Win и соучредитель ForseeTech.

Таким образом, учебно-тренажерный комплекс ForseeTech позволяет качественно повысить уровень подготовки специалистов, которые ежедневно обеспечивают безопасность в местах массового пребывания людей.