Российские школьники разработали более 300 навыков для «Алисы» на олимпиаде по информатике от «Яндекс учебника»

На всероссийской онлайн-олимпиаде по информатике от «Яндекс учебника», технологической образовательной платформы, участники создали более 300 навыков для голосового помощника: игры-квесты, викторины, повествовательные игры, ассистенты для тайм-менеджмента, подбора музыки, видеоигр и даже питомцев. Все модули прошли модерацию и попали в каталог навыков «Алисы», где их увидят более 50 млн пользователей. 55 команд-победителей получили ценные призы от «Яндекс учебника» и «Алисы».

В олимпиаде приняли участие более 143 тыс. школьников со всей России. В первом туре они выполняли задания на логику, математику, программирование ровера и написание кода на Python. Для участия не требовалась специальная подготовка: все задания сопровождались обучающими видео. Ребятам оставалось применить новые знания на практике.

Победители первого тура получили приглашение на соревнование для юных разработчиков — «Хакатон с Алисой». На этом этапе они разделились на команды, в которых им нужно было распределить роли, разработать сценарий для навыка и отправить готовый модуль на модерацию в каталог. Навыки оценивали эксперты «Алисы» по тем же критериям, как если бы их опубликовали обычные разработчики.

Например, среди навыков был бизнес-симулятор для любителей экономических стратегий, созданный командой из Удмуртской Республики. В нем можно делать карьеру, вкладываться в недвижимость, развивать бизнес и постигать основы инвестирования, тайм-менеджмента и финансовой грамотности. Школьники из Республики Башкортостан с помощью своего навыка предложили пользователям научиться выполнять простейшие и углубленные арифметические и математические действия в уме, а также оценить свои знания.

«Приятно наблюдать, как с годами растет уровень наших участников. С каждым разом все больше навыков проходят модерацию, а сами модули становятся сложнее и занимательнее. На наших глазах развивается новое поколение разработчиков и ИТ-специалистов» — сказал руководитель «Яндекс учебника» Александр Москвичев.

Олимпиада завершилась торжественной онлайн-церемонией награждения. На ней были объявлены 55 команд-победителей: больше всего их было из Москвы, Московской и Новосибирской областей, многие представляли Липецкую область, Республики Башкортостан и Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ и Удмуртскую Республику. Они получили ценные призы и пообщались с сотрудниками «Яндекса».

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«Яндекс учебник» — технологическая образовательная платформа с более чем 100 тысячами заданий по математике, русскому языку, окружающему миру и информатике для 1–9 классов, а также курсы для детей на развитие ИТ-навыков. Все материалы разработаны опытными методистами с учетом ФГОС начального и основного образования. Сейчас сервисом пользуются более 200 тыс. учителей из 40 тыс. школ России и более 4,3 млн учеников.

«Алиса» — голосовой помощник, доступный в приложениях, сервисах и устройствах «Яндекса». Анонс «Алисы» состоялся 10 октября 2017 г. «Алиса» отвечает на вопросы пользователей, помогает с повседневными делами, управляет умным домом и др. Научить «Алису» новому может любой разработчик с помощью открытой платформы «Яндекс диалоги».