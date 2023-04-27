R-Style Softlab включила в продуктовую линейку российские компьютеры и серверы бренда RDW Computers

R-Style Softlab, разработчик программного обеспечения для компаний финансового сектора и АПК, заключила партнерское соглашение с RDW Technology — российским производителем компьютерного и серверного оборудования. Партнерский статус позволит R-Style Softlab усилить продуктовую линейку отечественных решений, предлагаемую в рамках созданного на базе вендора партнерского хаба.

R-Style Softlab в конце прошлого года запустила партнерский хаб для формирования линейки импортозамещенных ИТ-продуктов. Анализ рынка показал большой запрос бизнеса на оборудование, которое позволит заместить компьютеры и серверы иностранных производителей, покинувших российский рынок. Для удовлетворения этого запроса и было заключено партнерское соглашение с компанией RDW Technology, производителем компьютерной техники и серверного оборудования.

Илья Булаев, руководитель проектов цифровой трансформации R-Style Softlab, сказал: «Импортозамещение оборудования после ухода иностранных производителей стало очень острым вопросом. Необходимо было оперативно предоставить рынку отечественные решения, которые не уступали бы иностранным аналогам по своим характеристикам и отвечали бы требованиям бизнеса с точки зрения производительности и безопасности, что особенно важно для компаний финансового сектора».

Партнерский статус позволил R-Style Softlab включить в продуктовую линейку оборудования стационарные компьютеры и моноблоки, серверы российского производства, а также периферийные устройства. Важным критерием выбора продуктов бренда RDW Computers стала возможность гарантийного и сервисного обслуживания, а также техническая поддержка, оказываемая производителем.

Пресс-секретарь RDW Technology Павел Коваленко сказал: «В нашей продуктовой линейке мониторы 23,8 и 27 дюймов, моноблоки 23,8 и 27 дюймов, системные блоки практичных форм-факторов, мини-ПК, баребон-платформы 23,8 дюйма. А всего в технологическом арсенале компании – 106 конфигураций продукции. Вариативность нашей продуктовой линейки – ключ к индивидуальным решениям потребностей заказчиков. Вот почему так высока востребованность устройств RDW Computers и в учреждениях госсектора, и в бизнес-структурах на всей территории РФ».