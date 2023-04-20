X-Com оборудовала рабочие места научного центра РАН

X-Com завершила проект развития парка клиентского оборудования ФГУ «Федеральный научный центр Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук». В результате десятки новых рабочих мест оснащены в соответствии с требованиями применяемого в научных исследованиях ПО.

Для развития и углубления фундаментальных, поисковых и прикладных исследований по ключевым направлениям научной деятельности (нанотехнологии, вычислительные системы, физика и информатика, информационные и телекоммуникационные технологии) институту потребовалось организовать автоматизированные рабочие места (АРМ) новых сотрудников.

Проектная команда X-Com провела аудит ИТ-инфраструктуры заказчика, включая применяемые программно-аппаратные решения, клиентские системы и средства, а также проанализировала требования к компьютерам применяемого в научных исследованиях программного обеспечения. На основании полученных данных была разработана компоновка рабочих мест, составлены технические спецификации, включающие требования к АРМ и их типизацию в зависимости от выполняемых сотрудниками задач.

В качестве основы рабочих мест были выбраны ноутбуки Huawei MateBook D14 на базе процессоров AMD Ryzen 5 с предустановленной ОС Windows 10 Home. Все АРМ интегрированы в информационную систему института, выполнены пуско-наладочные работы и тестирование.