«К2тех» развернула SRM-систему для российского поставщика сельхозпродукции

Компания «К2тех» помогла российскому представителю агропромышленного комплекса внедрить отечественную SRM-систему. В рамках проекта с нуля менее чем за год была обеспечена реализация и поддержка необходимых для бизнеса ИТ-сервисов. Об этом CNews сообщили представители «К2тех».

До обращения к специалистам «К2тех» у клиента было организовано «ручное» управление процессами взаимодействия с поставщиками продуктов, портом и элеватором для покупки и продажи зерна. При такой схеме работы крайне велика вероятность ошибки при передаче информации, поскольку все договоренности между участниками процесса фиксируются только в переписке. Перед командой стояла задача обеспечить каждого участника процесса по управлению оказанием услуг и цепочками поставок продукции оперативной информацией по срокам отгрузки и доставки товара, а также позволить управлять ими при изменении зависимых данных. Команда «К2тех» реализовала интеграцию с четырьмя системами клиента – с «1С», хранилищем файлов, сервисами для уведомлений, и отраслевой логистической платформой, которая необходима для самостоятельного расчета стоимости перевозки продукта в порт. Для каждой пользовательской роли было создано свое рабочее место, максимально автоматизирующее все рутинные процессы. В результате клиент получил единое пространство для взаимодействия со всеми контрагентами, что позволило существенно оптимизировать бизнес-процессы, ускорить передачу информации от одного участника к другому, снизить риск ошибки.

В рамках реализации проекта компания «К2тех» использовала собственную разработку – конструктор входящей интеграции. Такой конструктор позволяет клиенту при необходимости оперативно и самостоятельно изменять существующую интеграцию. В соответствии с требованиями безопасности была внедрена двухфакторная аутентификация, использование нескольких контуров продуктивного стенда для сотрудников клиента и внешних пользователей, например, поставщиков товара, представителей порта, работников элеватора. Кроме того, был реализован механизм по отправке уведомлений по типовым событиям с возможностью настраивать силами пользователя предпочтительные каналы получения уведомлений.

«Успешной реализации проекта способствовала качественная аналитическая работа на этапе проектирования решения, а также хорошее знание возможностей и ограничений самой платформы. Это позволило настроить процессы под специфику различных типов поставок для участников сельскохозяйственного рынка и подобрать для заказчика оптимальные способы реализации поставленных задач», – отметил руководитель практики цифровизации бизнес-процессов «К2тех» Дмитрий Перепонов.

«Выстраивание автономной ИТ-инфраструктуры на базе отечественных решений – важнейший тренд, который мы наблюдаем с начала 2022 г. во всем агропромышленном комплексе, и, в частности, в зерновой отрасли. Сегодня очевидно, что ключевой фактор успешной реализации проектов в области импортозамещения – это тесная кооперация между всеми участниками рынка: предприятиями, вендорами, интеграторами и государством. Наши заказчики из разных отраслей АПК работают совместно с ИТ-партнерами, которые поддерживают отечественные решения, дают обратную связь вендорам и помогают дорабатывать программное обеспечение до необходимого функционала. Такой подход позволяет повышать уровень технологической независимости предприятий АПК быстрее и с меньшими затратами для заказчиков», – сказал директор по развитию бизнеса в АПК компании «К2тех» Александр Эдер.

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«К2тех» более 15 лет реализует проекты в области инженерной, аппаратной и программной инфраструктуры, информационной безопасности, пользовательского ПО и бизнес-приложений.