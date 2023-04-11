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Подтверждена корректная работа АБС RS-Bank V.6 в среде ОС Astra Linux Server

ГК «Астра» и российский разработчик ПО для финансовых организаций и АПК R-Style Softlab подтвердили совместимость автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6 и серверной операционной системы Astra Linux Server. После серии тестовых испытаний АБС получила официальный сертификат в рамках технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra Linux, который гарантирует работоспособность совместного решения.

Мультиплатформенная АБС RS-Bank V.6 предназначена для автоматизации банковской деятельности и ориентирована на крупных многофилиальных заказчиков. Решение работает на СУБД Oracle и Postgres Pro, рассчитано на эксплуатацию при повышенных нагрузках и представляет собой набор модулей, отвечающих за различные направления деятельности банка: обслуживание клиентов, работу с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, кредитование и депозиты, выпуск отчетности и т.д. Благодаря поддержке SOA-архитектуры модули RS-Bank V.6 встраиваются и интегрируются в другие системы.

Astra Linux Server — это оптимизированная для серверных нагрузок редакция защищенной ОС Astra Linux Special Edition со встроенными сертифицированными СЗИ. Развертывание RS-Bank V.6 на этой платформе дает кредитным организациям возможность обеспечить эффективную работу и высокий уровень инфобезопасности даже в условиях прекращения поддержки зарубежных ИТ-продуктов.

Ринат Каримов, управляющий директор по банковским продуктам R-Style Softlab, сказал: «В рамках созданного нами партнерского хаба мы создаем пакетные предложения, призванные решать комплексные задачи наших клиентов, особенно в сегменте импортозамещения. Сейчас на рынке есть большой запрос на продукты, решающие не просто конкретные задачи, а обеспечивающие поддержку всей бизнес-архитектуры кредитных организаций».

«В банковской сфере на протяжении многих лет ИТ-инфраструктуры строились на базе зарубежных технологий, и прекращение их поддержки со стороны вендоров ускорило развитие экосистемы совместимых российских продуктов с аналогичным функционалом и не менее высоким качеством. Программный стек, состоящий из Astra Linux Server и АБС RS-Bank V.6, не только отвечает строгим критериям и требованиям финансового сектора, но и позволяет значительно повысить уровень защищенности ИТ-системы и данных», — сказал Дмитрий Тараканов, руководитель департамента развития технологического сотрудничества ГК «Астра».

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