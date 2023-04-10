Завершен 2 этап создания интеллектуальной транспортной системы в Архангельской области

В Архангельской области завершен второй этап создания интеллектуальной транспортной системы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Работы по внедрению программных продуктов и созданию «умной» дорожной инфраструктуры провела компания НПО «ИТС». Об этом CNews сообщил представитель компании.

В ходе второго этапа создания ИТС в 2022 г. была проведена модернизация центра обработки данных (ЦОД) Архангельской области. Специалисты НПО «ИТС» установили и настроили новый роутер и оборудование для вычислительной системы с более высокой пропускной способностью передачи данных, степенью надежности и отказоустойчивости. В результате обеспечен необходимый уровень информационной безопасности и быстродействия программного комплекса для ИТС.

Наиболее значимым стало развитие подсистемы светофорного управления. На 12 перекрестках Архангельска установили 37 детекторов транспорта и 12 дорожных контроллеров. Это позволило организовать адаптивное управление светофорами на наиболее загруженных участках дорог. Длительность зеленых и красных фаз меняется в автоматическом режиме, способствуя тем самым снижению заторов. В общей сложности такая функция реализована уже на 22 «умных» перекрестках города.

«Яркий пример – улица Гагарина. Это одна из основных транспортных артерий Архангельска. На этой улице удалось увеличить пропускную способность и существенно сократить время проезда транспортных средств. Мы получаем много реальных отзывов от водителей, которые говорят, что пробок действительно стало меньше. Такого же эффекта мы хотим добиться и на других основных магистралях Архангельска. В планах в этом году сделать еще 7 «умных» перекрестков», – сказал генеральный директор НПО «Интеллектуальные технические системы» Вячеслав Смирнов.

В рамках второго этапа создания ИТС была также модернизирована подсистема видеоаналитики. Для этого специалисты НПО «ИТС» установили на дорогах столицы Поморья 20 видеокамер. С их помощью система на основе нейросетей и искусственного интеллекта может точно распознать тип транспортного средства, его номерной знак, цвет и марку. Также технологии позволяют оперативно собирать информацию об авариях и других дорожных инцидентах.

Кроме того, программный комплекс ИТС региона пополнили еще несколько новых ИТ-продуктов. Среди них – программное обеспечение транспортного моделирования и прогнозирования, модуль диспетчерского управления для ЧС и ВС. Помимо этого, специалисты внедрили подсистему обеспечения приоритетного проезда общественного и спецтранспорта.