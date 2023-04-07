«Утилекс» начал производство микро-ЦОДов DataStone для распределительных узлов СКС

Российский разработчик модульных и микроцентров обработки данных «Утилекс» запустил производство новых микро-ЦОДов из линейки DataStone, предназначенных для создания распределительных узлов структурированных кабельный сетей.

Решение представляет собой герметичный шумоизолированный шкаф (класс защиты IP65) с расположенными внутри него прецизионным кондиционером Clever Breeze мощностью 3 кВт, системой замкнутого ультразвукового адиабатического увлажнения, источником бесперебойного питания, блоками распределения питания, системой автоматического газового пожаротушения (Novec 1230), контроллерами системы дистанционного управления и мониторинга.

Отличительной особенностью новой модели является увеличенная ширина микро-ЦОДа – 750 мм. Такая ширина сохраняет полезное пространство в 19 дюймов, но позволяет дополнительно поставить сбоку вертикальные органайзеры для коммутации оборудования. Это позволяет применять микро-ЦОДы для установки телеком-оборудования с большим количеством подводимых кабелей и кроссировок.

Новый микро-ЦОД, как и все решения линейки DataStone, штатно комплектуется системой контроля и управления доступом, освещением, гермовводами в крыше и основании шкафа, 6 датчиками температуры и 2 датчиками влажности.

Система охлаждения реализуется на базе прецизионного кондиционера Clever Breeze производства «Утилекс» хладопроизводительностью 3 кВт. Кондиционер занимает 10U пространства и включает в себя все компоненты прецизионного кондиционера, за исключением внешнего конденсаторного блока с вентилятором. Внешний блок может быть установлен на крышу микро-ЦОДа либо на внешнюю стену здания.

В системе управления климатом Clever Breeze применяется замкнутая система ультразвукового адиабатического увлажнения.

Данная система: является собственной разработкой компании «Утилекс», имеющей всего несколько аналогов в мире; не требует подведения трасс водоснабжения и канализации; снижает потребление влаги; снижает потребление электричества до 100-200 Вт вместо 2-3 кВт для пароувлажнителей; в отличие от систем пароувлажнения, повышает эффективность системы охлаждения.

Новый микро-ЦОД DataStone успешно прошёл испытания на производственной базе «Утилекс» в Академгородке Новосибирска. Первые экземпляры уже в ближайшее время будут отправлены заказчикам.