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Московская область и «Росатом» будут сотрудничать в проектах цифровой трансформации

Правительство Московской области и «Русатом Инфраструктурные решения (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») подписали соглашение о сотрудничестве. Документ закрепляет намерения сторон взаимодействовать при реализации проектов цифровой трансформации муниципального управления и городской среды. Соглашение позволит дополнить передовые практики региона опытом «Росатома» в развитии технологий «Умного города», цифровизации ЖКХ и транспортной инфраструктуры, общественной и экологической безопасности.

«Подмосковье является признанным лидером цифровизации в разных сферах жизни. Со своей стороны, мы накопили серьезный опыт в реализации проектов «Умного города» как на территориях присутствия «Росатома», так и в других городах. Рассчитываем, что объединение наших компетенций позволит расширить возможности цифровой трансформации и сделать жизнь в динамично развивающемся Подмосковье еще более комфортной и безопасной», – отметил Алексей Голубев, генеральный директор компании «Цифровые платформы и решения Умного города» (разработчик ИТ-продуктов для проектов «Умного города» и цифровизации городской среды, входит в РИР).

Документом в том числе предусматривается создание совместных рабочих групп по различным направлениям, обсуждение локальных задач для выработки оптимальных путей решения.

Соглашение вступило в силу с момента его подписания и действует пять лет с возможностью пролонгации.

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