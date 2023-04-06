MOLGA Consulting за 10 месяцев выпустила свыше 10 востребованных продуктов для поддержки и развития HR-систем

MOLGA-продукты — это готовые решения на базе SAP HCM или интегрируемые с ней. Они закрывают потребности заказчиков в части процессов по управлению персоналом и предполагают не только поддержку SAP HR-систем, но и их дальнейшее развитие. Продукты разрабатываются на основе лучших практик, учитывают текущие потребности клиентов и изменения законодательства.

Сергей Никитин, первый вице-президент MOLGA Consulting, о развитии продуктового направления:

«SAP ограничил свое присутствие в России, но требования времени неумолимы: системы и цифровизация должны развиваться, обновившиеся потребности заказчиков обязаны быть удовлетворены, рынок не может останавливаться. Мы в MOLGA Consulting четко это понимаем и откликаемся на изменения рынка как внедрением собственных нот, поддерживающих актуальность SAP HR-систем в части соответствия законодательству, так и развитием направления «Управление продуктами». Таким образом мы обеспечиваем независимое от SAP развитие уже внедренных систем наших заказчиков и участвуем в развитии ИТ-рынка от модели консалтинга и внедрения до модели производства.

В течение прошлого года и в этом году наши разработки подтвердили свою востребованность рынком, подтверждение тому реальные проекты внедрения наших продуктов у клиентов. Уже сейчас мы готовы предложить свыше 10 продуктов на гибких, выгодных для заказчика условиях. Дальше мы планируем только наращивать темпы производства, неизменно ориентируясь на потребности наших клиентов».

Ольга Кирович, продуктовый лидер MOLGA Consulting, о примерах востребованных продуктов:

«Сейчас среди наиболее востребованных у наших клиентов продукт «ВОИНСКИЙ УЧЕТ», закрывающий одноименный бизнес-процесс в организации, начиная от ведения данных в системе SAP HCM в части военного билета, удостоверения гражданина, подлежащего призыву на воинскую службу и др. до автоматического формирования отчетных форм, таких как «Форма №10. Карточка гражданина, подлежащего воинскому учету», «Листок сообщения об изменениях сведений о гражданах, состоящих на воинском учете», «Список граждан, пребывающих в запасе для сверки учетных сведений о воинском учете, содержащихся в личных карточках», и др.

Еще один продукт «ПРОАКТИВНЫЕ ВЫПЛАТЫ ФСС (в рамках СЭДО)», чья актуальность обусловлена тем, что в ближайшее время всем компаниям необходимо будет перейти на использование проактивных выплат. Наш продукт отличается удобным интерфейсом и отвечает за реализацию бизнес-логики в SAP HCM с учетом текущего решения клиента. Также он включает в себя возможности автоматической загрузки данных ФСС в инфо-типы, автоматического формирования зарплатных данных для ФСС, большой перечень проверок данных перед загрузкой в ФСС и при обработке сведений о застрахованном лице, а также множество необходимых и полезных функций.

Мы продолжаем развивать направление «Управление продуктами» и готовимся к новым релизам, аккумулирующим многолетнюю экспертизу MOLGA-команды в области консалтинга, автоматизации и поддержки процессов управления персоналом».

Официальный сайт компании MOLGA Consulting molga.ru.