ГК «Корус консалтинг» внедрит «1С:WMS» на складах «Востокцемента»

ИТ-компания «Корус консалтинг» поможет группе компаний «Востокцемент» внедрить отечественное WMS-решение и масштабировать его на объекты складской инфраструктуры. Система позволит оптимизировать планирование закупок и работу склада, а также сократить издержки.

«Востокцемент» — промышленная группа на Дальнем Востоке России, которая производит строительные материалы на собственной сырьевой базе. В составе компании – три цементных завода полного цикла, щебёночные предприятия и мобильные дробильно-сортировочные комплексы. Производство включает центральный склад и сотни маленьких складов — отдельных небольших помещений для уникальных товаров с разными типами хранения.

Для автоматизации складских операций «Востокцемент» выбрал отечественное ПО, более безопасное с точки зрения долгосрочного использования в текущих реалиях. С этим запросом «Востокцемент» обратился к ГК «Корус консалтинг», которая является партнером цифровой трансформации промышленного холдинга и уже реализует масштабный проект по внедрению системы IBM Planning Analytics.

Задача специалистов «Корус консалтинг» — создать решение на основе «1С:WMS», которое увеличит эффективность складов «Востокцемента». Предпроектное обследование показало, что, в связи с большим ассортиментом и объемом хранения, процесс поиска ТМЦ требовал высоких трудозатрат, корректность учета во многом зависела от человеческого фактора.

На первом этапе проекта специалисты «Корус консалтинг» выполнили дизайн бизнес-процессов до уровня действий с подробным описанием логики. ИТ-команда также спроектирует архитектурный блок — фундамент системы, который обеспечит безопасное и простое масштабирование и тиражирование. «1С»-платформа в основе решения гарантирует независимость ГК «Востокцемент» от интегратора. Благодаря центру компетенций из внутренних сотрудников, для которых проведёт обучение команда «Корус консалтинг», компания получит возможность развивать «1C:WMS» самостоятельно.

Будущие автоматизированные решения обеспечат корректный учет и контроль остатков, что позволит оптимизировать планирование закупок и повысит эффективность работы склада. Процесс отслеживания партий и работы со сроками годности, например, тары или дорогостоящих огнеупоров, станет прозрачнее — это поможет экономить ресурсы.

После реализации проекта в контуре «1С:WMS» будет работать центральный склад и склад автотранспортного хозяйства компании «Спасскцемент». В перспективе компания планирует масштабирование на другие склады «Востокцемента».

«Мы делаем решение, которое позволит партнеру автоматизировать все склады в WMS и управлять ими не вручную, а в едином контуре системы. Важно, что “Востокцемент” сможет делать это не только с нашей поддержкой, но и самостоятельно. Созданное решение будет учитывать специфику процессов различных объектов — крупных и малых складов, — поэтому оно позволит масштабировать и остальные заводы: для этого достаточно провести настройку и добавить мастер-данные», — сказал руководитель проекта ГК «Корус консалтинг» Михаил Фатин.

«Компания “Корус консалтинг” зарекомендовала себя как надежный партнер, предлагающий эффективные способы оптимизации и построения процессов, — отметил помощник генерального директора по контролю движения и запасов ТМЦ компании «Востокцемент» Кирилл Погребников. — Сейчас мы осваиваем процесс работы в 1С:WMS на складах самого крупного предприятии “Востокцемента” – АО “ Спасскцемент”».