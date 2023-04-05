«Сберкорус» внедрил кадровый ЭДО для сотрудников колл-центра Neovox

Цифровая платформа для электронного документооборота «Сберкорус» завершила внедрение кадрового электронного документооборота (КЭДО) для сотрудников филиала одного из крупнейших аутсорсинговых контакт-центров России — компании Neovox в городе Волжский. К сервису КЭДО «Сберкорус» подключено более 500 сотрудников, которые оформили 11 тыс. электронных кадровых документов.

100-процентная цифровизация кадрового документооборота в Neovox помогла наладить простые и быстрые процессы взаимодействия с сотрудниками, которые проходят оформление на работу и живут в разных городах на всей территории России.

Сотрудники Neovox получили возможность трудоустраиваться и взаимодействовать с компанией в онлайн-формате: подписывать электронной подписью трудовой договор и соглашение о конфиденциальности, передавать документы, содержащие личные данные, направлять заявления на отпуск, получать и подписывать дополнительные соглашения к трудовым договорам, а также внутренние нормативные акты.

Благодаря новому процессу компания на 99% сократила количество сотрудников, которые отказались от трудоустройства в связи с длительным и сложным процессом оформления документов в бумажном формате. Кроме того, временные затраты компании и потенциальных сотрудников значительно снизились в сравнении с оформлением на бумаге.

Использование КЭДО стало важным шагом в повышении привлекательности компании для действующих сотрудников и кандидатов. Другим важным фактором стала юридическая значимость и быстрота выгрузки электронных документов, оформляемых в КЭДО, в случае проверки компании со стороны контролирующих и надзорных органов.

Внедрение КЭДО в Neovox началось в июле 2022 г. На первом этапе прошло получение согласия сотрудников на использование сервиса. На втором этапе систему распространили на 100% дистанционных сотрудников. В ближайшее время компания планирует подключить к КЭДО еще около 60 сотрудников московского офиса компании, а в дальнейшем – другие региональные филиалы компании, в которых работает в общей сложности более 3 тыс. сотрудников.

«Внедрение КЭДО для нас стало важным способом исключить риски того, что в нашей индустрии принято называть “отвал” кандидатов, когда новый коллега отказывается от трудоустройства из-за сложности оформления документов и кадрового процесса. Мы нанимаем очень много, причём делаем это постоянно, так как наш бизнес проходит фазу динамичного роста. Особенно важно, что все наши сотрудники удалённые в самом прямом значении этого слова, они живут в десятках разных городов по всей стране, и нам важно, чтобы процесс был единым для всех, а главное, быстрым и максимально понятным и простым для наших кандидатов. Все эти проблемы нам помог решить кадровый электронный документооборот от «Сберкорус». Мы планируем и далее развивать цифровизацию работы с кадрами», — сказала руководитель отдела кадров Neovox Contact Center города Волжский Светлана Жасан.

«Сейчас цифровизацией кадрового документооброта занимаются передовые и технически развитые компании, лидеры своих индустрий и отраслей. В этих компаниях высоко ценят время и знают, что ускорение бизнес-процессов и сокращение трудозатрат становятся не только способом сэкономить деньги, но и выигрывать в острой конкурентной борьбе. В 2023 г. КЭДО придёт в каждую третью компанию в России, так как выгоды от его внедрения очевидны», — сказал и.о. директора департамента продуктов и развития бизнеса «Сберкорус» Арсен Думикян.

Ранее сервис КЭДО «Сберкорус» был включён в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Запись в реестре №15727 внесена 5 декабря 2022 г.

Сервис кадрового электронного документооборота (КЭДО) запущен «Сберкорус» в апреле 2021 г. Сегодня среди пользователей КЭДО есть картографический сервис 2GIS, торгово-производственная компания «Стандартпарк», международная производственная компания Essity, ИТ-компания Weigandt Consulting, электротехническая компания «Эlevel» и еще 110 компаний. С момента запуска в сервисе отправлено 62 тыс. юридически значимых документа.