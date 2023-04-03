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X5 внедрила голосовую сборку на распределительных центрах

X5 Group, российский продовольственный ритейлер, внедрила собственное решение голосовой сборки на своих распределительных центрах. Компания интегрировала мультивендорное решение pick-by-voice на своих распределительных центрах в короткие сроки, обеспечивая при этом повышение производительности и экономию затрат. Об этом CNews сообщили представители Х5.

Решение голосовой сборки — это ИИ-ассистент, который помогает рабочим склада в сборке и упаковке товаров для отправки. Он распознает и синтезирует речь, знает набор команд и может создавать задачи для пополнения товаров.

До появления голосовых решений рабочие склада полагались на бумагу и ручки для отслеживания инвентаризации. С появлением иностранных голосовых решений производительность увеличилась на 30-40%. Текущее решение на основе российских разработок показало рост производительности еще на 5-10% уже относительно иностранного решения. Это повышение производительности привело к существенному снижению времени на сборку и упаковку товаров для отправки, что приводит к более быстрой доставке и довольным клиентам.

Решение голосовой сборки позволило компании X5 продолжать реализацию своего плана по открытию распределительных центров. Компания выявила риски отказа оборудования, снизив риск отказа на 20%, обеспечивая эффективную работу распределительных центров. Решение имеет более 150 параметров интеграции и дополнительные функции, такие как поддержка узбекского и русско-узбекского языков и планирование маршрутов.

Компания протестировала 12 моделей гарнитур, чтобы обеспечить наиболее оптимальное и эффективное решение. Новое решение компактно и имеет промышленный дизайн, что делает его простым в использовании и эксплуатации. Оно может быть прикреплено к запястью сотрудника с помощью встроенного ремня, обеспечивая максимальную мобильность и гибкость при выполнении задач.

Проект был реализован в тесном сотрудничестве с отечественными разработчиками и позволил снизить стоимость pick-by-voice на 82%.

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