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ГК «Цифра» внедрила автоматическую диспетчеризацию на руднике «Алроса» в Удачном

Компания «Вист групп», российский разработчик ИТ-решений для горной промышленности (входит в ГК «Цифра»), завершила цифровой проект на якутском подземном руднике «Удачный» алмазодобывающей компании АК «Алроса» (ПАО). На руднике была внедрена автоматизированная система диспетчеризации подземных горных работ (АСД ПГР). Система позволяет организовать оперативный контроль и эффективное управление производственными процессами, добычей и транспортировкой горной массы. Цифровизация процессов увеличила показатели эффективности работы техники на «Удачном» на 12%.

Внедренная система не только собирает и обрабатывает информацию о статусе и работе подземной техники, рассчитывает показатели ее эффективности, но также позволяет контролировать эксплуатацию горнотранспортного оборудования и управлять объемами добываемой руды.

Благодаря системе диспетчер в режиме реального времени контролирует работу всего парка техники, а также каждой единицы в отдельности. Всего к АСД ПГР было подключено 48 единиц техники, включая шахтные самосвалы, буровые установки, погрузочно-доставочные машины, вспомогательную технику, а также 15 единиц стационарного оборудования.

Теперь на руднике «Удачный» осуществляется непрерывный мониторинг технологического процесса с оперативным оповещением диспетчера о допущенных отклонениях и причинах их возникновения, например, о превышении скорости, задержке нахождения техники в простоях и др.

Для этого проекта был разработан специальный мессенджер, особенно актуальный при ведении подземных горных работ, где отсутствует стабильная связь. По служебной сети диспетчер может писать сообщения машинистам как по отдельности, так и делать массовую рассылку, а машинисты при выходе на связь могут отвечать и сами инициировать запросы.

«Весь рабочий процесс добычи алмазов отображается в режиме реального времени на информационных панелях, позволяющих контролировать статусы техники, процесс добычи руды и показатели эффективности в целом и каждой единицы техники по отдельности. Наша система позволяет также отследить перемещения техники и за произвольные предыдущие периоды времени. Кроме того, АСД ПГР делает прозрачным управление рудопотоком, так как обеспечивает непрерывный поток информации по контролю перемещения руды от выработки до выдачи ее на поверхность с учетом промежуточных складов и рудоспусков, отображает объем загруженной или выгруженной руды в рудоспусках», — сказал генеральный директор ГК «Цифра» Сергей Емельченков.

«Реализация данного проекта с использованием самых современных цифровых инструментов позволила нам перейти на совершенно новый уровень работы. Была создана прозрачная среда работы оборудования, когда все происходящие события являются доступными для просмотра, анализа, контроля и управления. Полученные данные заложены в основу мероприятий по повышению операционной эффективности горно-шахтного оборудования, реализация которых повысила эффективность и производительность подземного рудника. Видя результат, мы крайне заинтересованы в масштабировании системы диспетчеризации на еще один алмазный рудник», — сказал начальник центра диспетчеризации производственных процессов компании «Алроса» Станислав Гущин.

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