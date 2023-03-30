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Органы исполнительной власти Тульской области переходят на российское ПО «Мойофис»

ЦИТ Тульской области, а также органы исполнительной власти и подведомственные учреждения региона, переходят на продукты «Мойофис», российского производителя офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций. Так, Центр закупил более 3500 лицензий продукта «Мойофис стандартный 2», часть из которых уже развернуты. Об этом CNews сообщили представители компании «Мойофис».

Проект внедрения стартовал в августе 2022 г. с серии пилотных тестирований, которые позволили оценить перспективность перевода организаций Тульской области на отечественное ПО. После оценки легкости миграции и удобства использования, заказчик принял решение о поэтапном развертывании продуктов «Мойофис» на рабочие места. На данный момент, свыше 880 госслужащих из различных министерств и комитетов Тульской области используют настольные редакторы в составе «Мойофис стандартный 2» для ежедневной работы с текстовыми документами, электронными таблицами, почтой и презентациями.

«Проект с ЦИТ Тульской области включал тщательный анализ потребностей различных департаментов, а также интеграцию наших решений с внутренними системами электронного документооборота организаций. Вместе со специалистами Центра мы смогли настроить интеграцию продуктов, что облегчило создание рабочих материалов и процесс коммуникации», – отметил Александр Иванников, коммерческий директор «Мойофис».

«Мойофис стандартный 2» – офисный пакет для работы с документами и почтой. В состав продукта входят редакторы текстов, таблиц, презентаций, а также почтовый клиент для операционных систем Windows и Linux. Приложения устанавливаются на компьютер пользователя и не требуют подключения к интернету.

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«Мойофис» – российская компания-разработчик безопасных офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа «Мойофис» включает в себя полный набор необходимых настольных, мобильных и веб-приложений для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. «Мойофис» создает продукты с 2013 г. Более 5300 крупнейших организаций и органов государственной власти в России уже пользуются решениями компании. Учебные заведения во всех субъектах России также выбрали продукты «Мойофис». В партнерскую сеть компании входит более 2300 авторизованных партнеров во всех регионах России и за рубежом. Все решения «Мойофис» входят в реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям российского законодательства.

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