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Рособрнадзор будет осуществлять контроль в сфере образования и науки с помощью российской ВКС

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки России перешла на автономную ВКС-платформу TrueConf. На базе решения была запущена сеть видеоконференцсвязи для внутренних коммуникаций, дистанционной работы и внешних онлайн-встреч с государственными органами и региональными подразделениями.

Рособрнадзор выполняет функции регулирования и контроля в сфере образования и науки, на постоянной основе взаимодействует с представителями государственных служб, региональных образовательных органов, руководителями учебных и научных учреждений. В связи высоким числом проводимых встреч, согласований и обучающих мероприятий для сотрудников Рособрнадзору потребовалась отечественная платформа, которая позволила бы провести масштабную цифровизацию связи.

Для решения этой задачи в ведомстве была развернута ВКС-платформа TrueConf Server — отечественное решение «‎все в одном», которое позволило создать сеть коммуникаций для внутреннего и внешнего взаимодействия сотрудников. Решение было установлено на аппаратном обеспечении Рособрнадзора, что исключает передачу данных на сторонние ресурсы, предотвращает утечку корпоративной информации и защищает от блокировок со стороны зарубежных ИТ-поставщиков.

Сотрудники Рособрнадзора, подключенные к ВКС-платформе TrueConf, получили возможность использовать встроенный планировщик для онлайн-встреч по расписанию, а также запускать видеозвонки и конференции с выбранными участниками «‎на лету». Для удаленного взаимодействия используются личные и рабочие ПК, а также мобильные устройства с приложениями TrueConf. Это позволяет общаться в групповых видеоконференциях, звонках один на один и подключать к онлайн-встречам абонентов телефонии и SIP/H.323-устройства. Для совместной работы, обучения сотрудников, проведения эффективных встреч с представителями сферы образования доступны передача файлов, демонстрация экранов, работа с презентациями и другие полезные инструменты.

В клиентские приложения TrueConf встроен корпоративный мессенджер для всех популярных операционных систем — Windows, macOS, Linux, Android и iOS. Он позволяет принимать участие в обсуждении рабочих вопросов в асинхронном режиме в любое время из любой точки мира — от офиса до зарубежной командировки.

ВКС-система TrueConf используется для проведения совещаний и обсуждения текущих задач, общения по рабочим вопросам внутри организации, а также для внешней коммуникации с сотрудниками других ведомств — государственных структур, учебных заведений, некоммерческих организаций и СМИ.

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TrueConf — российский разработчик программного обеспечения и систем видеоконференцсвязи. C TrueConf видеоконференцсвязь становится доступной в корпоративных сетях любой сложности, в том числе на рабочих местах, мобильных устройствах, в переговорных комнатах через клиентские приложения и браузеры. Решение полностью совместимо с существующим оборудованием, не требует вложений в инфраструктуру и не создает рисков для ИТ-безопасности предприятия. TrueConf является членом ассоциаций «Руссофт», ISDEF, АРПП «Отечественный софт» и «АДЭ».

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