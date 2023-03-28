«Металлоинвест» завершил первый этап цифровизации кадровых процессов

Компания «Металлоинвест» завершила первый этап перехода на кадровый электронный документооборот (КЭДО). На новый формат оформления документов переведено более 1500 сотрудников управляющей компании и корпоративного центра обслуживания – «Металлоинвест – корпоративный кервис». Внедрение КЭДО и техническую поддержку системы осуществляет ИТ-компания JSA Group. Об этом CNews сообщили представители JSA Group.

Скорость оформления более 50 видов документов, включая трудовые договоры, нормативные акты, распорядительные и информационно-справочные документы, возросла в семь раз. Согласование и подписание ускорились более чем в 20 раз.

Достигнуто существенное снижение затрат на расходные материалы для печати, помещения и оборудование для хранения и работы с архивами.

«Одной из ключевых корпоративных ценностей «Металлоинвеста» является забота – о сотрудниках, ресурсах компании, природе, безопасности. И проект КЭДО позволяет нам внести значительный вклад сразу по всем этим направлениям, а также сделать значительный шаг в создании современной цифровой среды для сотрудников», – отметил заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Андрей Белышев.

До конца 2023 г. планируется подключить к КЭДО также и промышленные предприятия компании – Лебединский ГОК, Михайловский ГОК им. А.В. Варичева, ОЭМК им. А.А. Угарова.

«Система не только существенно ускоряет документооборот, но и повышает эффективность работы кадровой службы, – отметил директор департамента организационного развития «Металлоинвеста» Михаил Шуминский. – Упрощен процесс создания и проведения массовых и индивидуальных рассылок, стало легче отслеживать статус отправленных документов, автоматизированы напоминания. Уровень защиты личных данных соответствует всем современным требованиям и стандартам».

Для каждого сотрудника в системе КЭДО создан личный кабинет, в котором хранятся все связанные с работой документы. Доступ к нему осуществляется с компьютера или мобильного устройства по одноразовому паролю или коду из SMS. Подписать документ можно оперативно, с помощью усиленной неквалифицированной электронной подписи. Она выдается работодателем, используется только в этом сервисе и только для регулирования трудовых взаимоотношений.

«Работа над проектом началась в декабре 2021 г. Нашей главной задачей на первом этапе было создание системы, которая плавно встроится в корпоративный ландшафт «Металлоинвеста» и будет интуитивно понятна для пользователей, – сказал архитектор решений JSA Group Алексей Гусев. – Сегодня через КЭДО прошло уже более 9500 документов. Мы осуществляем техническую поддержку и обновление системы в соответствии с изменениями трудового законодательства».

***

JSA Group (ООО «Джей эс эй групп») – консалтинговая компания, предоставляющая комплекс услуг по разработке и реализации решений по цифровой трансформации предприятий, а также автоматизации и оптимизации различных бизнес-процессов.

Офисы JSA Group расположены в более чем 25 городах России и стран СНГ, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск и Старый Оскол. Общее число сотрудников превышает 1000 человек. JSA Group разработала более 50 продуктов в области бизнес и ИТ-консалтинга.