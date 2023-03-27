Финтех-компания Jump.Finance начала использовать систему распознавания паспорта от Smart Engines

Компания Jump.Finance, входящая в экосистему «Тинькофф бизнеса», начала применять технологии распознавания паспорта Smart Engines в приложении «Jump.Работа». Это значительно упростит процедуру идентификации внештатных сотрудников и обеспечит безопасность процесса обработки данных. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Сервисы Jump.Finance позволяют бизнесу оптимизировать работу и расчеты с самозанятыми и физическими лицами. Решение Smart ID Engine, предоставляемое российской компанией Smart Engines, позволяет удостоверить личность человека по его паспорту в режиме реального времени. Эта технология применяется компанией Jump.Finance в мобильном приложении для исполнителей - физических лиц и самозанятых.

Пользователь сканирует документ камерой своего телефона. Извлечение данных основного разворота паспорта России с помощью ИИ технологий Smart Engines на одном кадре занимает около 0,15 секунды. Безопасность процесса обеспечивается полной автономностью алгоритмов Smart Engines, так как распознавание выполняется на устройстве пользователя. После верификации данных исполнителю выпускается электронная подпись, которая используется для ведения электронного документооборота.

«Использование технологий ИИ компании Smart Engines повысит удобство работы наших клиентов и обеспечит высокий уровень безопасности данных. Развивая наши сервисы, мы предлагаем бизнесу удобные инструменты работы с самозанятыми и физическими лицами», - сказал сооснователь и CPO Jump.Finance Михаил Кириченко.

«Мы рады, что наша технология Smart ID Engine используется компанией Jump.Finance. Надеемся, что это только начало нашего плодотворного сотрудничества, и мы будем продолжать работать над совершенствованием наших продуктов и решений», - отметил генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров.