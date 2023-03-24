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70% компаний перейдут на российские системы бизнес-аналитики

Почти 70% российских компаний уже переходят или планируют миграцию на российские BI-системы. Из них 48% отмечают, что выбирают отечественные решения из-за рисков, связанных с уходом зарубежных поставщиков. Об этом CNews сообщили представители компании «К2Тех».

Аналитики компании «К2Тех» опросили более 100 представителей крупного и среднего бизнеса и выяснили, что на данный момент 63% компаний используют зарубежные системы бизнес-аналитики для принятия управленческих решений. Самые популярные из них — MS Power BI (47%) и Qlik (12%).

При этом только 31% компаний говорят, что продолжат работать на иностранных BI-инструментах. 19% уже внедряют отечественные аналоги, а 50% — планируют переход на них.

Самая популярная причина миграции на российскую BI-систему — высокие риски, связанные с продолжением работы на зарубежных решениях (нет обновлений и возможности продлить лицензии). Ее назвали 48% респондентов. Еще 10% отметили, что их не устраивает функционал уже используемой в компании BI-системы, а 28% — в принципе постоянно ищут новые решения, которые позволят им более эффективно реализовывать data-driven подход к ведению бизнеса.

Среди опрошенных были и те, кто уже внедрил отечественную BI-систему (10%). По данным опроса, только 12% компаний пока вообще не используют бизнес-аналитику для принятия управленческих решений.

Александр Семенов, ведущий эксперт по бизнес-приложениям «К2Тех»: «Интерес к российским BI-решениям наметился еще во время пандемии. Тогда неопределенность заставляла компании искать инструментарий для сбора информации и принятия решений в реальном времени. Сейчас же, когда рыночная турбулентность достигла невиданных масштабов, вопрос внедрения таких систем стал более насущным».

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