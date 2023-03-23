«Сколково» возобновляет прием заявок по направлению «Микроэлектроника»

Фонд «Сколково» объявил старте отбора заявок на грантовую поддержку малых и средних дизайн-центров электроники. Размер гранта составит до 50 млн руб. Мера поддержки предусмотрена госпрограммой «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности России».

«Сколково» совместно с Минпромторгом России в 2022 г. запустил акселератор «Микроэлектроника» для поддержки перспективных дизайн-центров, реализующих НИОКР в приоритетных направлениях развития электронной отечественной промышленности. Участники смогут претендовать на финансовую, аналитическую, образовательную, маркетинговую и экспертную поддержку, доступ к технологиям и индустриальным сервисам.

Сумма гранта составляет от 10 до 50 млн руб. При этом внебюджетное финансирование должно составлять не менее 20% от стоимости проекта. Объем субсидирования на 2022-2023 гг. – 1 млрд руб.

«Акселератор успешно отработал в 2022 г. На данный момент мы набрали 47 участников, 14 из которых получили поддержку на 530,2 млн руб. Я бы отметил такие проекты как: наземные терминалы для спутниковой связи, мобильный радиолокатор для обнаружения беспилотников, процессорные технологии. Решения планируется применять в промышленной, энергетической отраслях, здравоохранении, банковском секторе», — сказал заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак.

«Дизайн-центры — критичное звено в этапе создания стоимости в глобальной индустрии микроэлектроники. Цель акселератора – не просто поддержать лучшие проекты, но и свести их с заказчиками, предоставив лучшие инструменты разработки. Решения в области искусственного интеллекта, новых процессорных технологий, систем связи находятся в приоритете рассмотрения. Также одна из целей акселератора – вывод российских разработок на международные рынки», – отметил вице-президент, исполнительный директор кластера передовых производственных технологий фонда «Сколково» Алексей Беляков.