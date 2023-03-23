Askona переходит на кадровый электронный документооборот VK HR Tek

Сотрудники группы компаний Askona получили возможность обмениваться и подписывать кадровые документы онлайн. Для этого Askona совместно с внутренним бизнес-партнером «ЦЕС Аскона лайф групп» (ОЦО) внедрила систему кадрового документооборота (КЭДО) VK HR Tek. Об этом CNews сообщили представители VK.

КЭДО позволит оптимизировать кадровые процессы и упростить документооборот между подразделениями Askona в 82 регионах России. Всего в них работает более 8000 сотрудников, из которых половина — вне центрального офиса. На данный момент сервис VK HR Tek доступен части работников и постепенно будет масштабирован на всю компанию.

В цифру переведены операции подписания дополнительных соглашений и должностных инструкций, оформление отпусков, подача заявлений (об увольнении, изменении банковских реквизитов, адреса регистрации и т. д.) и многие другие. В дальнейшем компания планирует расширить функциональность платформы.

«Когда мы приняли решение перейти на КЭДО, мы сформулировали требования к провайдеру. Для нас были важны функциональность и скорость работы системы. Также мы обращали внимание на качество предоставляемых услуг. Все это мы нашли в решении VK HR Tek. Мы очень позитивно оцениваем первые результаты, и в ближайшем будущем мы планируем расширить функциональность платформы. Например, добавить модуль найма, — чтобы перевести в цифру и процесс приема на работу», — сказала Алла Кочеткова, руководитель службы кадрового делопроизводства «ЦЕС Аскона лайф групп».

«VK HR Tek позволяет специалистам по кадрам управлять из своего личного кабинета документами всех сотрудников, независимо от их местонахождения. Askona — отличный пример работы единой системы КЭДО в географически распределенном холдинге, включающем несколько компаний. Подключение VK HR Tek к корпоративным информационным системам и использование электронной подписи существенно ускоряет кадровые процессы и экономит ресурсы партнера» — сказал Сергей Молчанов, директор по развитию HR-сервисов VK Tech.

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Решение VK HR Tek позволяет перевести в электронную форму кадровый документооборот и комплементарные процессы. Оно настраивается в соответствии с потребностями бизнеса и встраивается в его ИТ-инфраструктуру. Специалисты HR-департаментов получают возможность удаленно управлять всеми документами сотрудников, а компания — ускорить процессы в бэк-офисе, а также существенную экономию на бумаге и других расходных материалах для печати, а также на курьерской доставке документов.

Группа компаний «Askona» — вертикально-интегрированный производитель и ритейлер товаров для дома и здорового сна. Компания имеет 10 производственных площадок в Коврове, Владимире и Новосибирске, в Askona работает около 8000 человек, а основные рынки сбыта — Россия и СНГ.