«Монди СЛПК» перевела 2 тыс. сотрудников на платформу обмена файлами Nextcloud в облаке «Крок»

Компания «Монди СЛПК», российский производитель бумаги, перевела корпоративных пользователей с зарубежного сервиса обмена файлами на платформу Nextcloud в облаке «Крок», реализованную на базе open source-технологий. Получив готовую инфраструктуру за 3 недели, компания смогла реализовать проект миграции 2 тыс. пользователей в короткий период времени.

В 2022 г. перед «Монди СЛПК» встала задача локализовать офисные системы в инфраструктуре на территории РФ. Если раньше компания пользовалась приложениями Microsoft Office 365, в том числе Microsoft OneDrive, то теперь необходимо было подключить новую файлообменную платформу. Ключевыми требованиями к ней были реализация в облаке на базе сертифицированного ЦОДа, отказоустойчивость, гибкое управление правами доступа, интеграция с каталогом пользователей. Кроме того, «Монди СЛПК» требовалось выбрать новую платформу, развернуть ее в облачной инфраструктуре и начать перенос данных пользователей в сжатые сроки.

Облачный сервис Nextcloud в облаке «Крок» подошел компании по всем ключевым критериям. Специалисты провайдера за 3 недели развернули инфраструктуру, настроили сервис и создали условия для миграции 2 тыс. пользователей «Монди СЛПК» на новую платформу. Они также взяли на себя поддержку и администрирование файлообменника.

«Локализация в российской инфраструктуре становится актуальной для большого количества компаний, мы следим за рынком и готовы к таким запросам. Специалисты «Крок» имеют опыт аналогичных внедрений и навыки тщательной проработки технических требований, поэтому сервис обмена файлами удалось развернуть без лишних трудозатрат и на базе оптимальной конфигурации ресурсов», — отметил директор по развитию бизнеса «Крок облачные сервисы» Сергей Зинкевич.

Пользователи «Монди СЛПК» получили удобную и надежную систему файлового обмена с гибкими правами доступа и широкой функциональностью. Сервис Nextcloud реализован в отказоустойчивой конфигурации на базе трех сертифицированных ЦОДов «Крок», поддерживает технологию единого входа (SSO) и двухфакторную авторизацию, интегрирован со службой каталога, дает возможность подключать внешних пользователей, обеспечивает доступ по коротким ссылкам и установку пароля для ссылок.

«Благодаря сотрудничеству с «Крок облачные сервисы» «Монди СЛПК» перенес систему обмена файлами на удобный и функциональный аналог, работой которого мы удовлетворены не меньше, чем работой его предшественника», — сказал Алексей Чубарь, руководитель проектов управления информационных процессов «Монди СЛПК».