«Корус консалтинг» помогла «Абсолют банку» повысить точность прогнозной аналитики

ГК «Корус консалтинг» создала для «Абсолют банка» среду для централизованной фабрики моделей машинного обучения (ML) на базе Yandex.Cloud. Решение позволит качественнее оценивать риски, связанные с предоставлением кредитов, гарантий и других банковских продуктов.

«Абсолют банк» – федеральный банк, специализируется на ипотеке, автокредитовании МСБ в цифровом формате, решениях в private banking, а также других сегментах.

Ранее банк уже работал с технологиями Yandex.Cloud, однако в рамках работы с «Корус консалтинг» впервые облачный сервис использовали как среду для моделей машинного обучения. Специалисты «Корус консалтинг» создали среду для централизованной фабрики ML-моделей, использующую данные из корпоративного хранилища и внутренних информационных систем.

Среда позволяет дата-сайентистам банка тестировать различные решения, направленные на повышение точности прогнозов, и «приземлять» ML-модели на конкретный процесс в рамках работы с клиентом. Например, с помощью моделей машинного обучения и имеющихся массивов данных можно детальнее анализировать и прогнозировать вероятность невозврата кредита, дефолта и других рисков. Появилась возможность создавать и тестировать автоматические процессы оценки кредитного потенциала клиентов.

Благодаря использованию широкого стека сервисов платформы Yandex.Cloud (инструменты для обработки больших массивов данных, управления аналитической СУБД, создания и управления кластерами) «Абсолют банку» стал доступен полный цикл работ с ML-моделями.

«Решение “Корус консалтинг” на базе Yandex.Cloud поможет банку улучшить процессы принятия кредитных и коммерческих решений на основе данных, а также повысить скорость внедрения новых моделей оценка риска и доходность банковских продуктов», – сказал Николай Василевский, заместитель председателя правления «Абсолют банка».

«Современные организации, готовые к работе в “облаке”, быстрее реагируют на изменения на рынке и легче к ними адаптируются. Это доказывает пример “Абсолют банка”, который последовательно создает data-driven-инфраструктуру и оперативно принимает точные управленческие решения, основанные на анализе больших данных. Новая фабрика моделей – еще один шаг к клиентоориентированности и максимально эффективной работе ИТ-инфраструктуре банка», – сказал Алексей Кучин, директор по развитию бизнеса департамента аналитических решений ГК «Корус консалтинг».