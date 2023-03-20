Дмитрий Чернышенко: Разработка Стратегии отрасли связи на базе современных и надежных решений позволит России обеспечить свой технологический суверенитет

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провел первую стратегическую сессию по разработке Стратегии развития отрасли связи до 2035 г. По поручению Президента России Владимира Путина разработать и утвердить Стратегию Правительство должно в 2023 г. В своем послании Федеральному собранию Президент еще раз подчеркнул важность активного развития инфраструктуры, в том числе связи и телекоммуникаций, для суверенного развития России с надежной гарантией безопасности.

Первая стратсессия прошла в Координационном центре Правительства. В ней приняли участие более 300 человек: ведущие эксперты отрасли, представители операторов связи, компаний-лидеров, госкорпораций и отраслевых ассоциаций.

Для организации работы были сформированы рабочие группы по основным направлениям: «Фиксированная связь», «Мобильная связь», «Спутниковая связь», «Технологии телекоммуникаций», «Научное развитие», «Кадровый потенциал», «Нормативное регулирование», «Финансы», «Информационная безопасность».

«Отрасль связи – основа стратегического развития в современном мире. Сегодня связь является ареной и одновременно инструментом технологических войн с вытекающими из этого обстоятельствами. В контексте последних событий разработка Стратегии стала еще более значимой. Начнем с подробного анализа текущей ситуации в отрасли, определим, какие вызовы стоят перед нами. Разработаем планы минимизации технологического воздействия санкций, определим превентивные меры для недопущения деградации сетей связи, способы и механизмы достижения наших целей. Формулируя задачи предстоящей работы, будем опираться на мировые практики и тренды. Общим результатом мы видим разработку Стратегии на базе современных, доступных, надежных и безопасных решений. Это позволит России сократить зависимость от импортного оборудования и занять достойное место среди стран-лидеров, обеспечив свой технологический суверенитет. Мероприятия, которые разработаем, погрузим в дорожную карту. А для того, чтобы наша работа по этому направлению была эффективной — будем актуализировать Стратегию не реже раза в год», — отметил вице-премьер.

В течение ближайшего месяца будут сформированы предложения по достижению технологического суверенитета в отрасли, прогнозу спроса на телекоммуникационное оборудование, а также план реализации Стратегии, в том числе обеспечение финансирования и нормативного регулирования. Важной задачей станет консолидация потребностей в НИОКР и соотнесение с существующими программами исследований, а также формирование предложений по научно-технической кооперации.

В фокусе внимания остаются и вопросы кадрового обеспечения, определения потребностей в компетенциях, формирование предложений по образовательным стандартам и объемам выпуска специалистов.

«Разработка стратегии начинается очень своевременно. Но нужно понимать, что операторы всегда гнались за лучшим сервисом для своих абонентов: самое последнее, передовое. Нам необходимо обеспечить текущую динамику развития, текущие потребности так, чтобы наши пользователи и абоненты, которые привыкли к определенному качеству, стандарту, скорости развитию технологий, не почувствовали разницы. Одновременно нужно входить в новую технологическую эпоху, которая сейчас для операторов связи тоже является серьезным вызовом. И, конечно, не забывать про дополнительные риски по информационной безопасности. Это три основные задачи стратегии. На выходе мы должны получить конкретный и понятный план действий», — сказал глава Минцифры Максут Шадаев.

«Перед телеком-отраслью стоят масштабные задачи. За последние 10-15 лет Россия совершила колоссальный рывок вперед — по уровню инфраструктуры мы обогнали многие страны мира. Один из вызовов отрасли сегодня - это решение вопросов качества связи. Еще одна задача — подключение к масштабным логистическим проектам – через Азию, Север-Юг, Азербайджан»,— отметил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский.

По итогам работы в рамках стратегических сессий в мае-июне этого года планируется защитить проект, чтобы успеть отработать все замечания и представить согласованный проект Президенту.