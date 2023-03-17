Виджеты, шаблоны, автоплатежи: все об инструментах для удобной оплаты городских услуг

Каждый пятый платеж за городские услуги и сервисы в столице совершается на mos.ru и в приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва». В онлайн-сервисе «Мои платежи» жители пополняют баланс лицевого счета «Москвенок», оплачивают услуги по единому платежному документу, детский сад и группу продленного дня, образовательные, культурные и спортивные кружки и секции, электроэнергию, домашний телефон и интернет.

Чтобы пользователи могли максимально удобно и быстро найти и оплатить счета, в сервисе «Мои платежи» созданы специальные полезные инструменты. О них рассказали в городском Департаменте информационных технологий.

«Сейчас на mos.ru и в городских мобильных приложениях можно оплатить уже более девяти тыс. услуг. Этой возможностью с момента запуска сервиса воспользовались более 67 млн раз, из них около 5 млн раз — с начала 2023 г. Платежные инструменты сервиса помогают жителям столицы всегда вовремя получать и оплачивать счета. Например, с помощью виджетов можно быстро найти счета по реквизитам документов, даже если они не указаны в личном кабинете пользователя. Шаблоны избавляют горожан от необходимости каждый раз вручную вносить данные для оплаты, а автоплатежи позволяют автоматически оплачивать счета по регулярно повторяющимся услугам», — сказал директор департамента сопровождения общегородских платежных систем Департамента информационных технологий Москвы Владимир Новиков.

Автоматический поиск счетов

Сервис «Мои платежи» автоматически находит все неоплаченные счета. Для этого необходимо авторизоваться на mos.ru и указать в личном кабинете максимально полную информацию, по которой система будет автоматически отображать счета на главной странице сервиса. Стандартная или полная учетная запись избавляет от необходимости внесения данных для оформления услуги и поиска счетов для оплаты. Кроме того, в личном кабинете можно настроить напоминания и оповещения по указанным в нем сведениям. Это позволит постоянно быть в курсе вновь выставленных счетов.

Виджеты для быстрого поиска счетов

Если для поиска счетов информации, указанной в личном кабинете, недостаточно, на помощь придут виджеты поиска по данным транспортного средства или уникальному идентификатору начисления (УИН). С помощью виджетов можно найти и оплатить не только свои счета и штрафы, но и, например, начисления родственников. Только с начала 2023 г. виджеты помогли горожанам оплатить более 880 тыс. счетов.

Виджет «Счет по УИН» помогает найти неоплаченные счета по уникальному идентификатору начисления, который состоит из 20 или 25 символов и указывается в бумажной версии счета. Его необходимо ввести в открывшемся окне виджета. После того как сервис найдет нужный счет, его можно будет добавить к оплате.

Виджет «Свидетельство ТС» поможет найти автомобильные штрафы, даже если данные транспортного средства не указаны в личном кабинете. Для этого в открывшемся окне виджета нужно указать номер автомобиля, серию и номер свидетельства о регистрации. После внесения информации на странице виджета отобразятся неоплаченные штрафы, найденные по автомобилю. Оплатить их также можно с помощью сервиса «Мои платежи».

Виджеты не только упрощают процесс поиска счетов, но и предоставляют возможность сохранить дополнительно введенную информацию в профиле пользователя.

Шаблоны для удобной оплаты регулярных счетов

Шаблоны избавляют горожан от необходимости вручную вводить сумму и реквизиты при регулярной оплате услуг, что существенно экономит время. Пользователи уже создали в сервисе более 620 тыс. шаблонов, в основном ими пользуются для пополнения лицевых счетов «Москвенок» и московского парковочного пространства, карты «Тройка», оплаты счетов за услуги городского и мобильного телефона. Создать шаблон можно сразу после первой оплаты услуги. Для этого во время совершения платежа нужно воспользоваться опцией «Сохранить как шаблон». Если пользователь при совершении регулярного авансового платежа пропустил возможность самостоятельно сохранить шаблон, система автоматически сформирует его как рекомендуемый и предложит сохранить. Все созданные шаблоны отображаются в сервисе «Мои платежи» на странице счетов. При необходимости пользователи могут менять названия шаблонов и сумму оплаты.

Автоплатежи

Благодаря автоплатежам жители могут настроить автоматическую оплату услуг. Подключить автоплатеж можно после первой проведенной оплаты. Для этого потребуется выбрать периодичность и дату списания, указать сумму и реквизиты банковской карты. После этого средства будут перечисляться для оплаты счета автоматически. С начала года автоплатежи помогли горожанам оплатить более 82 тыс. счетов. В сервисе есть возможность настроить несколько видов автоплатежей. Например, автоплатеж по заданному уровню баланса используется для автоматического пополнения лицевого счета «Москвенок». Автоплатеж по выставленному счету удобен при оплате счетов за детский сад, кружки и секции, единого платежного документа, счетов МГТС и автомобильных штрафов. Настройка автоплатежа по расписанию удобна для авансовой оплаты услуг МГТС и мобильной связи, парковочных абонементов, при пополнении карты «Тройка», а также при совершении благотворительных пожертвований.

Оплата счетов в мобильных приложениях

В городских мобильных приложениях поиск счетов в сервисе «Мои платежи» происходит на основе сведений, указанных в личном кабинете пользователя на mos.ru. Вводить данные заново в приложении не требуется, сведения синхронизируются автоматически. Оплата нужного счета занимает несколько секунд.

В приложении «Моя Москва» в разделе «Платежи» пользователи могут оплачивать счета за ЖКУ, штрафы и разные городские услуги. Счета по коммунальным услугам также отображаются в чате «Мой дом». Зайти в него можно, выбрав из каталога услуг «Получение и оплата ЕПД». Пополнить лицевой счет «Москвенка» можно с помощью чата «Дети в школе». Для этого необходимо выбрать в каталоге услуг «Электронный дневник». С помощью приложения удобно оплачивать все виды городских услуг, в том числе несколько счетов одновременно. Квитанции об оплате не потеряются, они сохраняются в разделе «История платежей».

В приложении «Госуслуги Москвы» все выставленные счета находятся в разделе «Мои начисления». Здесь можно оплатить наиболее востребованные горожанами услуги, в том числе ЖКУ, детский сад, детские кружки и секции, а также штрафы.

***

Сервис «Мои платежи» заработал в 2017 г. Это один из самых популярных способов оплаты счетов для жителей и бизнеса. С его помощью можно оплатить большинство городских, а также наиболее востребованные федеральные и коммерческие услуги. Сервис автоматически находит неоплаченные счета, предоставляет доступ к архиву платежей, позволяет настроить автоплатеж или создать шаблон. В сервисе также можно оплачивать один или сразу несколько счетов без необходимости повторного заполнения форм и реквизитов.

С 1 сентября 2022 г. до 31 августа 2023 г. в сервисе «Мои платежи» держатели карт платежной системы «Мир» могут оплачивать без комиссии счета за наиболее востребованные услуги в категориях «Образование, культура, спорт» и «Квартира, ЖКУ». Пополнить лицевой счет «Москвенок» можно с трехпроцентной скидкой.