В Красноярске технологии машинного зрения осуществляют онлайн диагностику подвижных составов

На ключевой сортировочной железнодорожной станции Красноярск-Восточный состояние прибывающих подвижных составов и грузов определят технологии машинного зрения. Диагностический комплекс, построенный компанией «Транс-телематика» (входит в концерн «Телематика»), позволит увеличить пропускную способность станции и сократить простой транзитных вагонов. Об этом CNews сообщили представители концерна «Телематика».

Красноярская железная дорога соединяет транспортные потоки Европы, Азии и Дальнего Востока и является одной из ведущих по объемам грузов, при этом количество перевозок год от года только растет. Именно поэтому сокращение времени проверки состояния вагонов является важной составляющей для пропускной способности станции и всего транспортно-логистического процесса по железнодорожной сети.

Посты автоматизированного приема и диагностики подвижного состава устанавливаются на подъездах и выездах станции и обрабатывают порядка сотни технических параметров с помощью технологий машинного зрения, тензометрии и лазерного сканирования, RFID, LPWAN. Комплексное решение разработано АО «НИИАС», институтом холдинга «РЖД», и с высокой точностью сканирует габариты, вес, размещение и крепление грузов, состояние узлов и порядковые номера вагонов, включая 3D визуализацию в режиме реального времени. Сам комплекс реализован при производственно-технологическом сотрудничестве компании «Транс-телематика» с АО «НИИАС».

В результате еще до прибытия на станцию персонал получает чек-лист всех выявленных нарушений и неисправностей, что позволяет оптимизировать процессы обслуживания и ремонта подвижного состава, повышая безопасность рутинных работ на станции и минимизируя человеческий фактор.

«Сортировочная станция является ключевым звеном железнодорожной сети, и эффективность ее работы напрямую влияет на скорость и качество железнодорожных перевозок. Автоматизация процессов диагностики, сокращение ручных операций позволит увеличить ее пропускную способность и сократить простой транзитных вагонов в парке прибытия. Кроме того, зная состояние каждой подвижной единицы, выявляя те или иные неисправности, можно выстраивать дальнейший план по обслуживанию технических средств, увеличивая их оборачиваемость», – сказал Александр Овлашенко, генеральный директор компании «Транс-телематика».

Интегрированный пост автоматизированного приема и диагностики подвижного состава на сортировочных станциях является одним из элементов «Цифровой железнодорожной станции» и позволит обеспечить актуальными корректными сведениями все подразделения, использующие в процессе работы информацию о подвижном составе. На текущий момент компания «Транс-телематика» построила более 20 постов на стратегически важных сортировочных станциях железнодорожной сети «РЖД».

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Компания «Транс-телематика» (входит в концерн «Телематика») ведет деятельность в области цифровизации и роботизации технологических процессов на железнодорожном транспорте. Компания выполняет полный цикл работ от создания и внедрения продуктов до их последующего обслуживания.

Концерн «Телематика» – международный разработчик решений в области интеллектуальных транспортных систем. Концерн ведет свою деятельность на рынке телематических услуг России, СНГ, Азии и Латинской Америки. Технологии компании сфокусированы в следующих стратегических областях: интеллектуальные транспортные системы, решения для платных автомагистралей, системы весогабаритного контроля, цифровизация железнодорожного транспорта, инфраструктура для «умных» дорог, беспилотные мультимодальные грузовые автомобильные и железнодорожные перевозки, в том числе в рамках международных транзитных коридоров.