Пользователи Yandex Cloud нарастили потребление облачных сервисов в более чем два раза

Облачная платформа Yandex Cloud опубликовала результаты за 2022 г. Выручка Yandex Cloud за год выросла в 2,7 раз до 7,8 млрд руб., а число клиентов – в 1,5 раза до 24,4 тыс. Средний чек на одного пользователя платформы увеличился на 56%, а реальное потребление облачных сервисов платформы в целом – вдвое. Помимо традиционных лидеров по использованию облаков – банков и ритейла, в 2022 г. потребление сервисов платформы начали активно наращивать промышленность, транспорт и логистика. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Лидерами по размеру среднего чека облачных сервисов остаются банковская отрасль и ритейл. За 2022 г. компании этих отраслей увеличили этот показатель в четыре и два раза соответственно. В 2022 г. они переводили в облака разработку: запускали с нуля новые цифровые продукты и гибко масштабировали существующие. Так, «Абсолют банк» уже тестирует на платформе Yandex Cloud более 50% новых разработок банка, запустил в облаке ряд новых сервисов и развернул в Yandex Cloud аналитическую платформу для корпоративного дата-офиса, чтобы оперативно обрабатывать большие данные, удобно работать с предсказательными и рекомендательными системами. В 2023 г. банк планирует использовать облачные технологии в каждом проекте.

Промышленность, транспортные и логистические компании в 2022 г. стали наращивать средние чеки потребления облачных сервисов платформы. Промышленность нарастила использование облаков в девять раз, а транспортные и логистические компании – вдвое. И тем, и другим требовались гибкие инструменты для автоматизации заказов, анализа данных и разработки ПО для выстраивания логистики.

«Весь 2022 г. наша команда работала над тем, чтобы помочь нашим клиентам быстрее реагировать на задачи, которые встали перед их бизнесом в прошлом году. Мы обеспечивали наших пользователей поддержкой, ресурсами и новыми сервисами, расширяли возможности существующих, – сказал руководитель платформы Yandex Cloud Алексей Башкеев. – Мы видели, что в 2022 г. еще больше компаний стало переходить на облачные технологии для запуска новых сервисов. В период, когда компаниям было необходимо быстро менять подходы, повышать скорость запуска продуктов, иметь возможности их масштабирования, мы оставались для каждой из них надежным партнером и помогали сохранить стабильность работы их бизнеса».

Вклад в выручку облачной платформы продолжает распределяться примерно равномерно между крупными компаниями и средним и малым бизнесом. Доля потребления облачных сервисов компаниями группы Яндекса в общей выручке Yandex Cloud в 2022 г., как и в 2021 г., по‑прежнему не превышает 5%, что соответствует стратегии развития Yandex Cloud как публичной облачной платформы для внешних пользователей.

С ростом числа пользователей доверие к Yandex Cloud остается на прежнем высоком уровне. По результатам регулярного исследования удовлетворенности пользователей в феврале 2023 г., 76% клиентов видят в Yandex Cloud облачную платформу для долгосрочного сотрудничества. Особое внимание платформа продолжает уделять качеству технической поддержки. Так, к концу 2022 г. в четыре раза улучшилась скорость ответа, скорость решения по обращениям выросла на 26%, а количество негативных оценок по результатам решения обращений снизилось в пять раз.

«В 2022 г. значимо не только росло количество клиентов, использующих Yandex Cloud, но и увеличивались темпы потребления сервисов. С одной стороны, компании, которые уже использовали облако, наращивали потребление и могли быстро масштабироваться или переключиться на облачные платформы в качестве основной площадки. С другой – бизнесы, которые не использовали облачные технологии, начали переносить в облака свои сервисы, чтобы диверсифицировать риски и обеспечить непрерывность бизнеса», - отметил Александр Черников, коммерческий директор Yandex Cloud.

Платформенные сервисы (PaaS) лидируют по темпам роста

Несмотря на резкий всплеск спроса на инфраструктурные сервисы (IaaS) в первой половине года на фоне приостановки деятельности международных провайдеров и поставщиков ИТ-решений, в течение всего 2022 г. пользователи Yandex Cloud активнее всего увеличивали потребление платформенных сервисов (PaaS). Самыми быстрорастущими по темпам потребления стали контейнерная разработка (Managed Service for Kubernetes) и платформа данных – группа сервисов для сбора и анализа данных. Так, в 2022 г. потребление инфраструктурных сервисов увеличилось в 2,7 раз, сервисов платформы данных и контейнерной разработки – в 3,3 и 2,9 раза соответственно.

Число клиентов платформы данных выросло в 1,3 раза. Такой рост обусловлен повышенным спросом на инструменты, которые обеспечивают качественную аналитику данных – от сбора и структурирования данных до их визуализации и разработки моделей машинного обучения. Лидерами по роста чека этой группы сервисов стали банки, промышленные компании и компании из сферы телеком и медиа.

Количество клиентов Managed Service for Kubernetes выросло в 1,6 раза. Kubernetes и микросервисная архитектура позволили пользователям быстро создавать более гибкие приложения, которые проще развернуть и легко масштабировать.

Использование сервисов группы «Машинное обучение» увеличилось на 30%. Одним из самых популярных сервисов стал Yandex SpeechKit. В 2022 г. компании разных отраслей (банки, ритейл, медиа и другие) использовали сервис распознавания и синтеза речи для создания своих уникальных голосовых помощников, автоматизации колл-центров, контроля качества и других задач.

Значительно увеличился спрос на бизнес-инструменты платформы Yandex Cloud. По итогам 2022 г. количество компаний-пользователей сервиса для управления проектами Yandex Tracker выросло в 2,8 раза. Число пользователей сервиса визуализации и анализа данных Yandex DataLens за год увеличилось почти втрое. Например, с помощью визуализации данных в Yandex DataLens сотрудники стартапа 1Fit выяснили, как увеличить прибыль на 20%.

Serverless становится зрелым подходом для хостинга приложений в облаке, создания веб-приложений, чат-ботов, работы с данными. Так, в 2022 г. количество клиентов Serverless выросло в три раза, и уже более 15% крупных клиентов Yandex Cloud внедряют бессерверные вычисления. Рост потребления Serverless составил 7,5 раз.

«В 2022 г. облачная платформа Yandex Cloud продолжала активно развиваться, чтобы быстро обеспечить пользователей актуальными решениями на базе нашей собственной разработки и помочь клиентам гибко реагировать на любые изменения,сохранить темпы роста бизнеса. Мы запускали новые сервисы и улучшали уже существующие, уделяли еще больше внимания обеспечению безопасности данных клиентов. Кроме того, мы начали строительство в Калуге нового и самого крупного дата-центра “Яндекса” – уже в этом году он станет новой точкой доступности Yandex Cloud», - сказал Григорий Атрепьев, директор по продуктам Yandex Cloud.

Поддержка ИТ-сообщества – в фокусе Yandex Cloud

Количество партнеров Yandex Cloud увеличилось на 62% до 412 компаний. В партнерской программе облачной платформы появились новые специализации, система сертификации и обучения.

За 2022 г. более 200 компаний получили поддержку программы акселерации стартапов Yandex Cloud Boost на общую сумму более 71 млн руб. Всего с момента существования Cloud Boost в ней приняли участие более 1000 компаний. В рамках программы были выданы гранты на общую сумму 228 млн руб.

В 2022 г. благодаря образовательным курсам Yandex Cloud более 15 тыс. человек обучились облачным технологиям. За год число выпускников выросло более чем в три раза. Также облачная платформа расширила образовательную программу, запустив обучение облачным технологиям продвинутого уровня – для DevOps, Security и Data-инженеров. Кроме того, компания развивала партнерскую поддержку по обучению облачным технологиям на сторонних площадках. Так, в 2022 г. команда Yandex Cloud поддержала облачной экспертизой более 40 программ, среди которых «Практикум», «Нетология», OTUS, SkillFactory, Slurm и др., а также 45 российских вузов: РАНХиГС, СПБГЭТУ ЛЭТИ, ИТМО, СПбПУ и др.