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Группа компаний «Агротерра» автоматизирует закупки с помощью Norbit SRM

«Агротерра», российская группа компаний, занимающаяся растениеводством и семеноводством, внедряет решение «Норбит» (входит в группу «Ланит») для управления закупочной деятельностью – Norbit SRM. Его использование позволит унифицировать и консолидировать процессы, улучшить взаимодействие с ключевыми поставщиками, а также сократить цикл закупки на 50%. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Для повышения эффективности процесса закупок «Агротерра» выбрала коробочную версию SRM без существенных доработок функциональности. Система развернута на российской low-code BPM-платформе, гарантирующей дополнительную гибкость в настройке бизнес-процессов и легкость в интеграции с внешним и внутренним ИТ-ландшафтом.

Norbit SRM находится в едином контуре с существующей CRM-системой и имеет доступ к уже развернутым в ней справочникам и базе, что значительно снижает трудоемкость ведения учета и настройки интеграций. Сотрудники отдела закупок теперь ведут все ключевые активности в общем информационном пространстве. Norbit SRM обеспечивает сквозную автоматизацию основных закупочных процессов: управления потребностями, поиска и выбора поставщиков и взаимодействия с ними. Это исключает дублирование функций и повторный ввод данных, а также повышает прозрачность закупочного процесса, так как все действия пользователей унифицированы и стандартизированы.

Михаил Бельчик, руководитель направления закупок ГК «Агротерра»: «Мы используем цифровые решения для стратегического и операционного планирования, развиваем уникальные доработки для контроля соблюдения технологии, а также автоматизируем другие процессы в рамках внедрения комплекса систем автоматизации и управления предприятием. И, конечно, для максимального эффекта мы автоматизируем и наши процессы закупок с помощью Norbit SRM. Мы ожидаем, что с внедрением этого решения, цикл закупки в компании значительно сократится».

Роман Гнатко, директор по развитию бизнеса «Норбит»: «Выбор коробочного решения Norbit SRM позволил запустить проект в продуктивную эксплуатацию в “Агротерра” за полтора месяца. Необходимые сервисы работают, а система уже генерирует пользу для бизнеса. Наша SRM отвечает всем требованиям рынка. Она объединяет широкие функциональные возможности и обеспечивает сквозную автоматизацию закупок. Также решение учитывает отраслевую и законодательную специфику, что особенно важно для поддержания высоких темпов развития АПК в современных условиях».

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Российская группа компаний «Агротерра» занимается выращиваем, хранением и реализацией различных сельскохозяйственных культур – ежегодно «Агротерра» производит около 1 млн тонн готовой продукции. Компания также производит семена сои, пшеницы, кукурузы и подсолнечника, и оказывает услуги региональным агропроизводителям.

Компания «Норбит» специализируется на разработке и внедрении эффективных решений для автоматизации бизнеса и государственного управления. «Норбит» занимается разработкой и внедрением ERP-, CRM-, SRM-, HR- и BI-систем, мобильных и веб-приложений, систем финансового планирования и бюджетирования, а также предоставляет услуги управленческого и ИТ-консалтинга.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.

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