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Более половины россиян отметили, что гаджеты формируют полезные привычки: среди них пристрастие к обучению и мониторинг физической активности

Образовательная платформа GeekBrains совместно с командой исследований VK провели опрос, чтобы выявить влияние использования цифровых устройств на россиян, а также определить цифровые привычки, развившиеся у них в ходе использования гаджетов. Согласно результатам исследования, более половины россиян чаще отмечают положительное воздействие технологий на свою жизнь.

Цифровые привычки россиян

Треть россиян (38%) утверждают, что большую часть своего экранного времени они проводят с пользой, а еще треть (33%) иногда соглашаются с этим. Более того, почти половина опрошенных (46%) заявляют, что цифровые устройства помогают им развить полезные привычки, а еще 28% считают, что могли бы их сформировать таким образом.

Среди положительных привычек, развившихся в процессе использования цифровых устройств, приложений и веб-сайтов, 39% россиян отмечают развитие логики и памяти, 38% – расширение кругозора и 23% – обучение. Также говорят про трекинг физической активности (28%), параметров здоровья (18%), тренировок (17%) и рациона (13%).

Что же касается негативного влияния, то чаще всего респонденты выражают беспокойство по поводу игромании – 29% и постоянного мониторинга соцсетей – 24%. Пятая часть опрошенных переживает из-за привычки регулярно проверять уведомления (20%) и новостную ленту (18%). 13% отмечают за собой чрезмерное увлечение видео-хостингами и пристрастие к онлайн-шоппингу (9%).

Экранное время россиян

Экранное время более половины россиян (57%) составляет до четырех часов в сутки, а пятой части – от пяти до шести часов. Рабочим днем (от семи до 10 часов) стараются обходиться 16% респондентов. А 7% утверждают, что проводят за цифровыми устройствами 10 и более часов в день. Чаще всего об этом заявляет молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.

На досуг и развлечения россияне выделяют до 37% от всего времени, проводимого за цифровыми устройствами. 29% из них занимает работа, 21% – общение, а 13% – учеба.

Для того, чтобы следить за экранным временем 11% россиян устанавливают трекеры, 18% – просто следят за часами, а 47% ограничиваются лишь примерными представлениями.

37% анкетируемых хотели бы сократить время, проведенное за телефонами и мониторами, при этом каждый десятый (12%) желал бы снизить его более, чем в половину. Четверть (26%) рассчитывает на то, что сможет проводить за мониторами на 40-50% меньше времени, а 50% готовы урезать его лишь на 20-30%.

Среди самых эффективных методов ограничения россияне называют самодисциплину (52%), отключение всех уведомлений (17%) и удаление аккаунтов и приложений (13%).

В опросе приняли участие более 1200 респондентов по всей России в возрасте от 18 до 55 лет.

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