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SberDevices и edna предложат крупным заказчикам решение для омниканальных коммуникаций с клиентами

Чат-бот SaluteBot компании SberDevices теперь интегрирован с чат-центром edna. Партнёрство обеспечит крупный российский бизнес и госсектор решением для организации омниканальных коммуникаций с клиентами. Об этом CNews сообщил представитель SberDevices.

Чат-центр edna — ПО для контактных центров — это единое окно работы оператора в цифровых каналах: мессенджерах, социальных сетях, электронной почте, чате на сайте и в мобильном приложении. С помощью решения можно осуществлять полный цикл работы с клиентом в текстовых каналах.

SaluteBot, интегрированный с чат-центром edna, сможет на 20% снизить нагрузку на операторов и освободить их время для решения более сложных вопросов, а также даст возможность взаимодействовать с клиентами в любое время суток. В моменты пиковой нагрузки SaluteBot предупредит клиента об очереди и обозначит время ожидания или предложит решить вопрос без оператора. Благодаря этому бизнес сможет повысить качество и скорость обслуживания клиентов, оптимизировать работу контакт-центра и снизить расходы на его содержание.

Готовое решение можно использовать как в облаке, так и в контуре самого заказчика (on-prem), что соответствует высоким требованиям к уровню безопасности крупных компаний.

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