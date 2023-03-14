«Деловые линии» переводят контрагентов на электронный документооборот

За последние полгода грузоперевозчик перешел на электронный формат документов еще с 8000 поставщиками и партнерами. Таким образом, общее число контрагентов «Деловых линий» на электронном документообороте достигло 200 тыс. – это число стабильно растет с 2018 г. Об этом CNews сообщили представители компании «Деловые линии».

«Ежедневно от контрагентов поступает в среднем от 20 до 80 запросов на подключение к системе ЭДО. Это отличная возможность снижения себестоимости перевозок — благодаря переводу документов в виртуальную плоскость нам удалось, например, на 5% снизить холостые пробеги, так как отпала необходимость заезжать в офис автопредприятия для сдачи путевой и перевозочной документации. В целом ЭДО существенно упрощает взаимодействие с контрагентами и с учетом общего фокуса на цифровизацию является практически необходимостью», - отметили представители ГК «Деловые линии».

В группе компаний добавили, что вопрос перехода на ЭДО каждое предприятие решает для себя отдельно, так как пока нет законодательно закрепленных правил, форм документов, системы хранения и обмена данными электронных документов между всеми участниками грузоперевозки. Несмотря на сложности, одной из ключевых целей «Деловых линий» остается оптимизация процессов коммуникации с партнерами и использования ресурсов компании.

***

ГК «Деловые линии» основана в 2001 г. География доставки более 90% населенных пунктов в России, а также Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Китай, Восточная Азия и Европа. Автопарк компании насчитывает порядка 4000 машин. Сеть терминалов насчитывает 247 подразделений в 199 городах России. Входит в перечень системообразующих организаций страны (Минтранс России).