CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения Ритейл Розница
|

Повышение прозрачности процессов и уровня сервиса для внутреннего клиента: первые итоги перехода «Ашан» на ИТ-инфраструктуру на базе российской платформы SimpleOne

Компания «Ашан ритейл Россия» перешла на российскую платформу автоматизации бизнес-процессов SimpleOne. В первом этапе проекта на SimpleOne была выстроена работа ИТ-департамента и департамента логистики. В настоящее время клиент совместно с вендором развивают корпоративную ESM-платформу компании, подключая к ней другие сервисные отделы и расширяя функциональность. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

До перехода на SimpleOne в «Ашан ритейл Россия» использовали продукт от вендора ServiceNow. В целях сохранения доступности автоматизированного сервиса клиент мигрировал на платформу аналогичного класса от российского разработчика SimpleOne.

В первую очередь к работе в системе были подключены ИТ-служба и департамент логистики. К настоящему моменту в корпоративной системе работает более 500 специалистов, что почти в два раза превышает количество пользователей до миграции с ServiceNow. Используя функциональность платформы SimpleOne, в компании значительно развили инструменты мониторинга и автоматизировали регистрацию заявок, что позволило повысить прозрачность процессов и уровень сервиса для внутреннего клиента.

«Все необходимые потребности компании система закрывает. Более того, функциональность ряда модулей в новой системе доработана и адаптирована под наше использование уже в значительно большей степени, чем это было до миграции», — сказал Максим Строгий, ИТ-директор «Ашан ритейл Россия».

Далее планируется перевести на платформу все департаменты, в которых в том или ином виде есть первая линия. Прежде всего: юридический, финансовый и HR-отделы. По части функциональности продолжится развитие инструментов отчетности и учета SLA и WLA между командами.

«В рамках реализации проекта и последующей эксплуатации наше решение на практике продемонстрировало соответствие ожиданиям клиента и подтвердило правильность сделанного выбора. Приятно осознавать, что ESM-платформа SimpleOne стала катализатором улучшений ИТ-сервисов в компании “Ашан”», — отметил Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.

***

Компания SimpleOne основана в 2019 г., является российским разработчиком платформы для автоматизации сервисных бизнес-процессов в средних и крупных компаниях.

На базе платформы SimpleOne разрабатываются решения для автоматизации задач сервисных подразделений компаний: ИТ, HR, АХО, юридический отдел и т.д. Основные продукты: ITSM-система SimpleOne и ESM-платформа SimpleOne.

Торговая сеть «Ашан ритейл Россия» работает на российском рынке с 2002 г. На сегодняшний день под маркой «Ашан» работает 230 магазинов, а штат компании составляет порядка 30 тыс. человек.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Две хайтек-«дочки» «Ростеха» вошли в конфликт из-за 150 миллионов

Компания месяцами брала с клиентов деньги за пользование сервисом, который по ошибке удалил ИТ-шник

В Москве усовершенствовали Портал открытых данных

Экс-глава ИТ-департамента Пенсионного фонда России получил пять лет строгого режима

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта

Что ждет российские облака в ближайшие годы

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие клавиатуры с RGB-подсветкой: выбор ZOOM

Лучшие автоматические стайлеры: выбор ZOOM

Топ-10 эллиптических тренажеров для дома: хиты продаж

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще