«Первый бит» помог ПАО «САК энергогарант» перевести 2000 сотрудников на единое цифровое рабочее пространство на базе «Битрикс24»

Большое количество сотрудников ПАО «САК энергогарант» распределено в 11 часовых поясах в более чем 250 представительствах. Компании был необходим современный, удобный в использовании многофункциональный корпоративный портал.

Главной целью компании был отказ от большого разнообразия ИТ-систем в пользу одного универсального решения. Таким решением стала система «Битрикс24».

С «Битрикс24» модуль структуры компании получил новый интерфейс, а модуль интеграции с MS Active Directory – новую логику сопоставления сотрудников и подразделений.

Так же на базе «Битрикс24» был разработан полноценный аналог специализированного сервис-деск решения – модуль парсинга почты. Он автоматически распределяет поступающие обращения по специалистам, находя в тексте ключевые слова. Все входящие письма попадают в «Битрикс24», где принимают вид комментариев под конкретными обращениями.

«Благодаря совместным усилиям нашей команды и коллег из “Первого бита”, нам удалось внедрить эффективный инструмент для коммуникации сотрудников, оптимизировать число разнообразных ИТ-систем, а главное — внедрить единые стандарты качественной и профессиональной работы», — сказал Алексей Перов, начальник управления ИТ-инфраструктуры ПАО «САК «энергогарант».

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ПАО «САК энергогарант» — компания, основанная в 1992 г. для страхования крупных рисков в энергетической сфере. Она предлагает более 60 видов страхования и имеет офисы во всех регионах России.

«Первый бит» — интегратор ИТ-решений. Реализует проекты от построения инфраструктуры до автоматизации учета, бизнес-процессов, цифровизации и цифровой трансформации бизнеса. Офисы компании расположены в девяти странах мира. У «Первого бита» более 250 тыс. постоянных клиентов с разными видами деятельности, разного масштаба. В стеке ИТ-решений — более 70 вендоров. В команде — 7000 специалистов.