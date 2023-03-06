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«Лента» запустила в продажу электронные подарочные карты

«Лента», мультиформатная розничная сеть, начала продавать электронные сертификаты номиналом от 300 до 50 тыс. руб., которыми можно оплатить покупки во всех магазинах.

Купить подарочную карту можно на сайте lenta.com/e-card . Она доставляется получателю в sms в течение пяти минут или в выбранное время. При этом приобретателю доступен процесс отслеживания получения с помощью трекинга. Корпоративные клиенты могут оставить заявку на необходимое количество карт, а также заказать их автоматическую рассылку по базе своих контактов. Об этом CNews сообщили представители «Ленты».

Электронную подарочную карту принимают во всех магазинах «Ленты», ей можно многократно расплачиваться за любые товары. Для этого необходим смартфон, кошельки Google Pay, Apple Pay или просто распечатка. Сертификатом можно оплачивать как часть покупки, так и 100% ее стоимости, действуют все акции, скидки и условия программы лояльности «Ленты». Срок действия карты – год со дня оформления. Кроме того, ее можно пересылать другому пользователю.

Директор по лояльности CRM «Ленты» Галина Кардаева: «Компания развивает современные и удобные цифровые сервисы. В 2022 г. покупатели “Ленты” приобрели подарочные карты на сумму более 2 млрд руб. Мы отмечаем высокий интерес к электронным сертификатам и видим в них потенциал для привлечения новых клиентов и роста продаж».

Партнером сервиса выступила компания «Дигифт», которая отвечает за процессинг подарочной карты, ее генерацию и отправку получателю, клиентскую поддержку, а также предоставляет виджет для реализации карт на сайте и обеспечивает агентские продажи. «Лента» провела ИТ-интеграцию кассового программного обеспечения и систем отчетности, реализовав новый полноценный способ оплаты покупок.

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МКПАО «Лента» – многоформатный продуктовый и FMCG-ритейлер. Компания развивает форматы гипермаркетов, супермаркетов, а также формат магазинов у дома под брендом «Мини Лента». «Лента» также дает покупателям возможность совершать покупки онлайн, используя свои сервисы «Лента онлайн», сервисы онлайн-партнеров и платформы «Утконос». Компания была основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. По состоянию на 31 декабря 2022 г. под управлением «Ленты» находилось 259 гипермаркетов, 561 супермаркет и магазин «Мини Лента» общей торговой площадью почти 1,79 млн кв. м в более чем 200 населенных пунктах России.

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