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ГК 1520 установила отечественную цифровую автоматику на станции Сомово в Воронеже

Специалисты дивизиона ЖАТ ГК 1520 модернизировали систему управления движением поездов на станции Сомово и перегон Сомово – Отрожка Юго-Восточной железной дороги. Импортные компоненты здесь заменили на российское цифровое оборудование.

На станции внедрили систему киберзащиты (разработки и производства дивизиона ЖАТ ГК 1520). Это гарантирует информационную безопасность объекта, защитит от действия вредоносных программ, предотвратит кибератаки.

Вместо импортного процессора установили отечественный процессор собственного производства. Оборудование рассчитано на управление крупными станциями и целыми участками железных дорог.

На перегоне Сомово – Отрожка установили современную автоблокировку.

Модернизация повысит безопасность и эффективность перевозок, упростит диагностику предотказных состояний, снизит расходы на эксплуатацию.

Железнодорожная станция Сомово находится в одноименном микрорайоне Воронежа, принимает как пассажирские, так и грузовые поезда.

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