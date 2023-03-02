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В России начала работу первая инвестиционная платформа по выпуску и обороту утилитарных цифровых прав

Банк России включил платформу BitRussia в реестр инвестиционных платформ.

BitRussia – это инвестиционная платформа, построенная на технологии распределенных реестров, предназначенная для инвестирования в проекты с помощью выпуска утилитарных цифровых прав (Utility Token) в соответствии с законодательством России. Платформа BitRussia обеспечивает доступную и безопасную среду для самого широкого круга участников: от частных лиц до корпоративных клиентов. BitRussia интегрирована с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Системой Быстрых Платежей (СБП).

Соавторы проекта BitRussia: Иван Родионов и Степан Кузнецов. По их оценкам, объем рынка утилитарных цифровых прав в России составляет 6-8 млрд руб. Это примерно 10% от общего объема рынка цифровых прав в России.

Оператор BitRussia ООО «Цифровая инвестиционная платформа» будет оказывать услуги по токенизации привлечения инвестиций российским юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Инвестировать посредством приобретения утилитарных цифровых прав смогут юридические и физические лица - как резиденты, так и не резиденты России. Методики токенизации привлечения инвестиций применимы для B2C, B2B, B2B2C решений.

BitRussia является пионером токенизации привлечения инвестиций в России, ведет свою историю с 2017 г. В 2018 г. концепция BitRussia была впервые представлена в Швейцарии, а в 2019 г. — в России. Создание и развитие BitRussia неразрывно связаны с развитием российского законодательства в области цифровых прав.

Степан Кузнецов (до апреля 2022 г. советник первого заместителя председателя Банка России): «BitRussia предлагает альтернативный способ привлечения инвестиций как дополнение залогового и долевого финансирования. Привлечение инвестиций путем приобретения утилитарных цифровых прав позволит на практике реализовать принципы партнерского финансирования, в частности, “исламского банкинга”, а также использовать утилитарные цифровые права во внешнеторговой деятельности».

Иван Родионов (руководитель платформы, бизнес-архитектор): «BitRussia обеспечит не только выпуск утилитарных цифровых прав в соответствии с законодательством России, но и их оборот как в России, так и за рубежом. Стратегия развития BitRussia ориентирована на глубокое проникновение цифровых прав на финансовом рынке».

Для официального запуска BitRussia был разработан ряд шаблонов токенизации инвестиционных проектов из разных сфер (энергетика, франшиза, аренда жилья, биотехнологии, развлечения и спорт). Каждый инвестиционный проект на BitRussia будет сопровождаться эскроу-агентом, определенным лицом, привлекающим инвестиции.

Официальный запуск BitRussia запланирован на первую половину 2023 г., одновременно с принятием поправок в Налоговый кодекс РФ, регулирующих деятельность операторов инвестиционных платформ, а также выпуск и оборот утилитарных цифровых прав.

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BitRussia – это цифровая инвестиционная платформа, действующая в соответствии с законодательством России. В основе платформы лежит принцип регулируемого выпуска и свободного оборота утилитарных цифровых прав. Оператором BitRussia является ООО «Цифровая инвестиционная платформа». Бизнес-модель близка к ICO и предназначена для массового рынка, что позволяет в рамках законодательства России любому лицу привлекать инвестиции путем выпуска утилитарных цифровых прав и исполнять обязательства перед инвесторами.

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