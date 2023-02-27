T-FLEX PLM – первое сертифицированное российское PLM решение

Российская компания «Топ системы» сообщает о завершении процедуры сертификации средств защиты информации и получении сертификата ФСТЭК на ключевой программный продукт платформы T-FLEX PLM систему управления инженерными данными T-FLEX DOCs. Сертификат выдан 8 февраля 2023 г. С этого момента программный продукт T-FLEX DOCs внесен в Государственный реестр системы сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации. На данный момент это первое и единственное в России промышленное сертифицированное PLM решение, обладающее встроенными средствами защиты информации от несанкционированного доступа, соответствующее четвертому уровню доверия. Об этом CNews сообщили представители компании «Топ системы».

Согласно требованиям по безопасности информации, утвержденных приказом ФСТЭК России от 2 июня 2020 г. N 76 система T-FLEX DOCs может применяться в значимых объектах критической информационной инфраструктуры первой категории, в государственных информационных системах первого класса защищенности, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами первого класса защищенности, в информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения первого уровня защищенности персональных данных, в информационных системах общего пользования второго класса.

Система T-FLEX DOCs обеспечивает информационную поддержку решения прикладных задач и автоматизацию деловых процессов в следующих сферах деятельности: управление мастер-данными и нормативно справочной информацией; ведение номенклатуры изделий;

конструкторская подготовка производства и анализ изделий; управление составами изделий, версиями и конфигурациями, опциями, в т.ч. проведение извещений об изменениях; технологическая подготовка производства и изготовление изделий; управление проектами и программами, планирование ресурсов и затрат; оперативно-календарное планирование; управление требованиями; технический документооборот; офисный и канцелярский документооборот; управление взаимоотношениями с клиентами.

В соответствии с техническими условиями сертифицированное программное обеспечение T-FLEX DOCs имеет модульную клиент-серверную архитектуру и состоит из следующих частей:

- Серверная часть, прошедшая сертификацию, функционирует под сертифицированной операционной системой специального назначения «Astra Linux Special Edition» (номер сертификата СЗИ 2557, действителен до 27.01.2026 г.), а также под операционными системами семейства Windows. Для обеспечения хранения данных поддерживаются СУБД: PostgreSQL (в том числе, входящая в состав сертифицированной операционной системы специального назначения «Astra Linux Special Edition); Microsoft SQL Server; Oracle Database.

Серверная часть включает в себя сервер приложений, обеспечивающий весь функционал системы, сервер базы данных, сервер оповещений, а также файловый сервер, являющийся хранилищем файлов объектов. На базе серверной части может быть развёрнут WEB-сервер, используемый для работы WEB-клиента системы.

- Клиентская часть, прошедшая сертификацию, реализована посредством двух комплектов исполнения: кроссплатформенный дистрибутив, работающий под операционной системой специального назначения «Astra Linux Special Edition» (номер сертификата СЗИ 2557, действителен до 27.01.2026 г.) и под операционными системами семейства Windows; дистрибутив для операционных систем семейства Windows, представляющий функционал по администрированию и взаимодействию с функционалом серверной части.

Клиентская часть представляет собой самостоятельное приложение, которое устанавливается на каждом рабочем месте, использует парольный доступ и предоставляет весь спектр возможностей системы в строгом соответствии с правами пользователя на выполнение конкретных операций над конкретными объектами. Количество клиентских мест определяется в зависимости от потребностей предприятия. Клиентскими местами могут быть рабочие места конструкторско-технологических отделов, архива, канцелярии, маркетинговой службы, руководства и т.д. Работа клиентcкой части также может быть организована через WEB-клиент.

После прохождения текущей сертификации системы T-FLEX DOCs у предприятий-заказчиков, применяющих этот программный продукт появилась возможность совместно с компанией «Топ cистемы» получить сертификат на более высокий уровень доверия.