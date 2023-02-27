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«Первый бит» перевел бренд modi на новую версию «1С:ERP»

ИТ-интегратор «Первый бит» объединил весь учет и управление сети монобрендовых магазинов modi в новой версии системы «1С:ERP Управление предприятием 2». У руководства компании появилось множество новых аналитических возможностей и корректный расчет себестоимости товаров, учитывающий все ключевые факторы.

Ранее компании использовали связку из нескольких систем «». Регламентированный учет велся в «1С:Бухгалтерии», расчет зарплаты — в «1С:Зарплата и управление персоналом». За оперативный учет отвечала устаревшая версия 1С:ERP, с которой обменивались данными все 80 розничных магазинов сети.

Такая схема не позволяла правильно рассчитывать себестоимость товаров. Это делали в «Бухгалтерии», где не было детализированных данных, но зато была интеграция с 1С:ЗУП — в «1С:ERP» информация о зарплатах не поступала.

Руководство modi обратились к ИТ-интегратору «Первый бит», чтобы внедрить новую версию «1С:ERP», которая смогла бы заменить другие программы «1С». Единая система могла бы улучшить качество учета, казначейства, расчета себестоимости и аналитики.

Теперь между оперативным и регламентированным учетом нет границ. Компания может точно рассчитывать себестоимость выпускаемых товаров, закладывая в нее зарплаты сотрудников. Управляющее звено получает подробные отчеты о финансовых результатах и ценообразовании, а контроль работы 80 розничных магазинов и офисного штата прост и нагляден.

«В результате проведенного внедрения мы получили инструмент, позволяющий вести прозрачный регламентированный учет, контролировать денежные потоки в рамках казначейства, оперативно производить расчет заработной платы — начислять и фиксировать выплату зарплаты, исчислять регламентированные законодательством налоги и взносы с фонда оплаты труда, а также отражать начисленную зарплату и налоги в затратах предприятия, и все это единой системе учета», — сказала Наталья Вакуленко, финансовый директор компании «Моди».

Система позволяет рассчитывать заработную плату, налоги и взносы, вести комплексный кадровый учет и анализировать эту информацию. Также стало проще оценивать затраты на положенные работникам отпуска, а разнесение банковских выписок ускорилось в 2 раза.

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