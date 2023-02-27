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Корпоративная почта RuPost 2.0: масштабирование без ограничений и другая актуальная функциональность для крупных и малых компаний

Компания «Рупост» (ГК «Астра») сообщает о выпуске нового релиза системы управления корпоративной почтой RuPost 2.0, адаптированного под большие нагрузки. Разработчики значительно нарастили возможности решения и реализовали множество улучшений, в том числе критически важных для крупных заказчиков. Одно из наиболее значимых новшеств — это поддержка кластера с разными уровнями балансировки, включая «умную балансировку» с учетом загрузки узлов и привязки пользователей по нодам кластера. В новом релизе расширен набор встроенных шаблонов конфигураций и появилась возможность создания и добавления собственных (custom) шаблонов, чтобы поддержать работу почтового сервера в специфичных или гетерогенных инфраструктурах заказчика. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

RuPostроссийское решение для управления корпоративной почтой от ГК «Астра», объединившей разработчиков сертифицированной ОС Astra Linux, комплекса средств виртуализации «Брест», системы резервного копирования RuBackup, а также стека востребованных инфраструктурных и других импортонезависимых программных продуктов. RuPost предоставляет возможности для работы с почтой, календарями и адресными книгами для организаций любого размера с возможностью вертикального и горизонтального масштабирования. Отличительной особенностью продукта с самого начала был максимально дружественный интерфейс управления и простота установки и интеграции системы в гетерогенной инфраструктуре предприятия.

Новая версия RuPost расширяет возможности управлениями ресурсными ящиками с поддержкой авторезервирования, также продолжается наращивание функциональности командного интерфейса (CLI) для автоматизации рутинных операций и тонкой настройки системы. Кроме того, была обновлена версия плагина для Microsoft Outlook, предназначенного для работы с календарями, задачами, контактами и корпоративной адресной книгой.

Переносить данные почтовых ящиков с Microsoft Exchange Server на почтовый сервер RuPost стало удобнее благодаря тому, что появился новый инструмент RuPost Migration Tool. Вместе с этим поддерживается режим сосуществования с Microsoft Exchange в одном почтовом домене в процессе миграции, что особенно важно для организаций-заказчиков с большим количеством почтовых ящиков.

Продукт имеет две редакции: Standard и Enterprise, и доступность того или иного функционала определяется выбранной лицензией. Изменения затронули и модель лицензирования: теперь заказчик платит только за клиентские лицензии, а количество отдельно стоящих или включенных в отказоустойчивый кластер серверов может быть любым.

«Команда разработчиков RuPost всегда стремится к тому, чтобы наше ПО в максимальной мере отвечало потребностям клиентов любого масштаба. Сейчас множество крупных компаний переходит на импортонезависимые технологии, и мы оперативно внесли ряд важных изменений, которые сделают работу с продуктом комфортнее и эффективнее. Мы открыты для обратной связи и готовы реализовать для заказчиков пилотные проекты, чтобы они на практике убедились в качестве и удобстве RuPost 2.0.0», — сказал Сергей Орлик, директор по продуктам и технологиям компании «РуПост», ГК «Астра».

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Тантор лабс», «Рупост» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, платформы управления и мониторинга СУБД PostgreSQL, СУБД Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

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