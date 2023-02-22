Linxdatacenter: российский облачный рынок продолжит умеренный рост на уровне 15% в 2023 году

В Linxdatacenter прогнозируют, что при сохранении существующей экономической ситуации в 2023 г. российский облачный рынок публичных IaaS сервисов покажет рост примерно на 15%.

По оценкам Linxdatacenter и динамике клиентских запросов на размещение ресурсов в облаке за 2022 г. российский рынок публичных облачных сервисов вырос на 20%. Значительная часть клиентского спроса была связана с миграцией информационных систем и инфраструктуры крупного бизнеса в частные или публичные облака в рамках комплексных ИТ-проектов по системной интеграции. Об этом CNews сообщили представители Linxdatacenter.

Высокая динамика спроса была обусловлена, в первую очередь, повысившимися санкционными рисками и условиями неопределенности. В итоге весной 2022 г. на рынке возник острый дефицит серверного оборудования, который был усилен стремлением бизнеса к локализации всей ИТ-инфраструктуры внутри страны, что спровоцировало рост спроса на облачные сервисы.

Летом 2022 г. стали налаживаться процессы параллельного импорта, постепенно стали появляться варианты по приобретению оборудования, в том числе локального и азиатского производства, но выросли сроки поставок в сравнении с 2021 г. Тем не менее, мощный импульс спроса, заданный весенним кризисом, обеспечил рынку облаков дополнительный рост.

Операторы дата-центров и облачные провайдеры также столкнулись с дефицитом доступных серверов и СХД, но благодаря налаженным или быстро перестроенным логистическим каналам им удалось решить эту проблему с минимальными потерями.

«Отмечу, что возникшую после ухода зарубежных вендоров нехватку вычислительных ресурсов бизнес частично компенсировал с помощью облачных сервисов IaaS. Интерес к IaaS вырос также за счет локальных подразделений ушедших из страны иностранных компаний, которым необходимо было перенести ресурсы из глобальных облачных хранилищ в российские», - сказал генеральный директор Linxdatacenter Михаил Ветров.

По его словам, также повысилась востребованность PaaS-решений, они были интересны бизнесу, использующему широкий спектр инструментов, встроенным в облачную платформу.

«К концу 2022 г. повышенный спрос на услуги облачных провайдеров, вызванный началом СВО и кризисом предложения, прошел, однако интерес бизнеса остается достаточно высоким. В 2023 г. можно ожидать, что заказчики будут находиться в процессе адаптации своих ИТ-стратегий к новым экономическим реалиям, будет усилено внимание к новым отечественным платформам виртуализации, что потребует времени и сформирует спрос на комплексные проектные решения со стороны облачных провайдеров. При условии, что в стране не произойдет кардинальных изменений, связанных с новыми санкциями, дальнейшим ухудшением экономики или регуляторными ограничениями, можно ожидать, что к концу 2023 г. рынок продемонстрирует менее амбициозный, но, тем не менее, уверенный рост примерно в 15%», – отметил Михаил Ветров.

Достижение технологической независимости останется главным драйвером роста облачного рынка. Наибольшую выгоду получат облачные провайдеры, которые сумеют предложить клиентам максимальную гибкость в оптимизации ИТ-ландшафта в текущих условиях, выборе платформы виртуализации и диверсифицированного набора услуг для решения различных бизнес-задач в рамках одного окна.

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Linxdatacenter – провайдер ИТ-решений для бизнеса. Компания работает на ИТ-рынке с 2001 г. Linxdatacenter владеет дата-центрами уровня TIER III в Москве и Санкт-Петербурге. Портфолио компании включает услуги по размещению оборудования в дата-центрах (colocation), облачные сервисы на базе собственной платформы LinxCloud и решения в сфере информационной безопасности, а также защищенный доступ к глобальным облачным платформам.