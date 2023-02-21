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«Техноспарк» и «Россети центр» разработали мобильный накопитель энергии для автономного питания населенных пунктов

Стартап-студия «Техноспарк» из Троицка по заказу компании «Россети центр» выполнила научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на мобильный накопитель энергии для питания небольших удаленных поселков. Опытный образец накопителя передан заказчику в январе 2023 г.

Мобильный накопитель энергии – прицеп весом 3,5 тонны, в котором находится литий-ионная батарея энергоемкостью 166 кВт*ч. Он входит в состав блочно-модульной системы накопления электроэнергии, с помощью которой можно питать электричеством небольшие поселки и СНТ, не подводя к ним линии электропередачи, или в случае отключения сетевого электроснабжения.

«Мобильная батарея в таких системах служит источником энергии и заменяет сеть. Когда заряд становится низким, мобильный накопитель забирают на зарядку, а вместо него устанавливают новый. Потребители непрерывно получают напряжение 220 В, переключение нагрузки с одного аккумулятора на другой происходит без перебоев электроснабжения. Система контроля заряда заблаговременно предупреждает о необходимости заменить батарею», – отметил генеральный директор «Техноспарка» Олег Лысак.

Компания «Россети центр» уже выполнила пилотный проект с блочно-модульной системой накопления энергии в деревне Осипово Тверской области. Опытная эксплуатация доказала, что система справляется с задачей, эффективно замещает протяженные участки ЛЭП небольшой мощности, и оптимальна для маленьких населенных пунктов с сокращающимся потреблением энергии.

«Россети центр» – управляющая организация «Россети центр и Приволжье» – электросетевая компания, осуществляющая операционную деятельность в 20 регионах центральной части России и Приволжья, обеспечивает электроэнергией население, предприятия и социально значимые объекты.

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